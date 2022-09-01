Нове дослідження свідчить, що в низці країн молодь переїжджає у власне помешкання у віці 30 років. Крім цього, довше у батьківському домі затримуються чоловіки.

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В яких країнах найпізніше виїжджають від батьків

Згідно з даними дослідження, у більшості північних та західних країн молодь залишає батьківський будинок у віці 20 років, тоді як у південних та східних країнах середній вік тих, хто переїжджає становив наближався до 30 років.

Найпізніше батьківський дім покидають мешканці:

Португалії – вік тих, хто переїжджає становить 33 роки і 6 місяців,

– вік тих, хто переїжджає становить 33 роки і 6 місяців, Хорватії – 33 роки і 3 місяці,

– 33 роки і 3 місяці, Словаччини – 30 років і 9 місяців,

– 30 років і 9 місяців, Греції – 30 років і 7 місяців,

– 30 років і 7 місяців, Болгарії – 30 років і 3 місяці.

Водночас рано (до 23-х років) переїжджають громадяни:

Швеції – 19 років,

– 19 років, Фінляндії – 21 рік і 2 місяці,

– 21 рік і 2 місяці, Данії – 21 рік і 3 місяці

– 21 рік і 3 місяці Естонії – 22 роки і 7 місяців.

Середній вік молодих людей, які залишають батьківський дім / Інфографіка Євростат

Чоловіки переїжджають значно пізніше

Як показує статистика, чоловіки залишали батьківський будинок у віці 27,4 років, а жінки – у 25,5 років. Ця тенденція спостерігалася у всіх країнах Євросоюзу.

Чоловіки переїжджали від батьків після 30 років у 11 країнах ЄС, серед них – Хорватія, Португалія, Словаччина, Болгарія, Греція, Словенія, Італія, Мальта, Іспанія, Румунія та Польща. Тоді як в аналогічному віці у власне житло переїжджали жінки Хорватії та Португалії.



Як стать впливає на час переїзду / Інфографіка Євростат

Найбільший гендерний розрив зафіксований у Румунії, де чоловіки припиняли жити із батьками у віці 30,3 років, а жінки – у 25,6 років. За нею йде Болгарія з розривом у 3,5 роки. Тут чоловіки переїжджали від батьків у 32 роки, а жінки у 28,5 років.

Водночас у Швеції, Данії та Ірландії зафіксовано найменший розрив – 0,4, 0,5 та 0,9 року відповідно.