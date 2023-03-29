Яку квартиру можна купити в Києві за 20 – 50 тисяч доларів, – Мінфін

Ціни на нерухомість у Києві залишаються доволі неоднорідними. На однокімнатні квартири приблизно однакових параметрів в оголошеннях вказують різну вартість.

Експерти пояснюють це суто суб'єктивним підходом продавців. Традиційними та об'єктивними критеріями є його площа, вік, наявність ремонту, розташування тощо.

"На сьогодні робочий діапазон вартості квадратного метра соціального житла залишився в середньому на рівні 1000 − 1100 доларів", – каже президент Асоціації фахівців із нерухомості України.

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Яку квартиру можна купити за 20 тисяч доларів

Середня заробітна плата в Києві – близько 500 доларів за курсом НБУ. Тому навіть 20 тисяч доларів для пересічного українця є дуже великою сумою.

На ринку нерухомості з таким бюджетом варіантів мало. Єдине, що можна придбати, це малометражну однокімнатну квартиру площею 17 − 22,5 квадратних метрів, без ремонту, у віддаленому районі. Також цю суму можна використати, як перший внесок для іпотеки.

За 30 тисяч доларів варіантів уже більше

За ці гроші можна дивитися лише на однокімнатні квартири, але вибір уже більший. Можна знайти "студію" з нормальним ремонтом у гарному районі, або хрущовку до 30 квадратних метрів.

Якщо ви хочете чогось кращого або маєте потребу у двокімнатній квартирі, потрібно буде трішки збільшити бюджет. Ціна на двокімнатні квартири стартує з 32 тисяч доларів.

50 тисяч доларів – багато різного

Це ідеальний бюджет для людей, які хочуть купити гарну квартиру в Києві. Наприклад, пристойну двокімнатну. Однак у новобудовах таку знайти дуже важко, але на вторинному ринку – легко.

Під час купівлі житла в будь-якому разі доречний торг. Попит все ще низький, і покупці можуть домовитися про гарну знижку.