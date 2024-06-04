Українські архітектори створили "японський будинок" біля Києва: ось фото

Архітектурна студія Shovk розробила проєкт будинку Dzen House, що має елементи японської культури. Він розташований у передмісті Києва.

Будинок звели ще у 2010 році, потім його реконструювали та добудували другий поверх, як побажав замовник. Власник захоплюється японською культурою, тому це його бажання створити відповідну атмосферу в домі.

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Затишний будинок у японському стилі

Японський дизайн – це про традиційну практичність та простору.

Вони хотіли місце, де можна було б просто споглядати дощ за вікном, грітися біля каміна і займатися йогою на татамі біля круглого вікна,

– розповів про побажання власників головний архітектор Антон Вергун.

Архітектурна студія створила дах з карнизами, що нависають, та відкриту дерев'яну конструкцію. На першому поверсі темна деревина створює контраст із традиційним українським тинкуванням у стилі мазанки.

Інтер'єр випромінює спокій і тепло / Фото Євгенія Авраменка

Фасад верхнього поверху оздоблений паленою деревиною у стилі якісугі. Другий поверх, до слова, збудували з дерева, щоб зменшити навантаження на стіни та фундамент. А інтер'єр оздобили березовою фанерою.

На цьому поверсі розташовані дві спальні, робочий кабінет, ванна кімната та "японська кімната" з круглим вікном. Вона вистелена татамі, яку використовують для чайних церемоній, занять йогою та медитацій.