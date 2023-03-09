Японський стиль в дизайні інтер'єру: кому він сподобається найбільше

Для любителів мінімалізму і комфорту ідеальним дизайнерським рішенням буде японський стиль. Проте головна особливість його зовсім інша.

Японський стиль вирізняється не лише простотою і лаконічністю. Елементи декору максимально наближені до навколишнього середовища. Від нього будуть у захваті всі, хто любить природу.

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Особливості японського стилю

Для відтворення японського дизайну в кімнаті важливо знати його особливості:

тільки натуральні матеріали (скло, метал, дерево);

винятково необхідні меблі;

системи розсувних дверей;

спокійна колірна гамма;

економія місця та функціональність.

У квартирах японського стилю можна побачити сходові шафи та інші меблі, які виконують кілька функцій. Так вони економлять місце. Японці взагалі пропонують звільнити будинок від громіздких меблів.

Японський стиль максимально наближений до природи / Фото Room to do

Вікна мають бути великі і широкі, часто без штор, що дозволяє збільшити простір і наповнити кімнату світлом. Замість дверей використовуються бамбукові розсувні перегородки. Вони створюють ефект приватності, але не захаращують простір.

Монохромні стіни також є характерною рисою японського стилю. Для підлоги використовують тільки дерев'яне покриття. Для кухні або ванної кімнати можна використовувати плитку, що імітує камінь.

Що стосується освітлення, то підвісні та підлогові торшери мають бути виготовлені з тканини, скла або паперу. У будь-якому елементі витримана лаконічна форма. На жаль, текстилю в японських інтер'єрах мало, в основному це грубі тканини. Для спальні використовують лляну або бавовняну однотонну постіль світлих відтінків.

Як аксесуари можна використовувати кам'яні або глиняні вази, картини у відповідному стилі, паперові ліхтарики або карликові дерева в горщиках.