Є багато більш прибуткових інструментів, – експерт розвінчав міфи про інвестиції у нерухомість

Впродовж усього 2021 року на первинному ринку житла спостерігається небувалий бум, а будівельні компанії можуть продати до 90% квартир на етапі попереднього продажу. Утім, експерт зазначає, що така тенденція лише свідчить про низьку фінансову грамотність українців.

На конференції "Жити на відсотки", віцепрезидент Асоціації професійних керуючих нерухомістю Анатолій Топал, розвінчав головні міфи про інвестиції у нерухомість. Про це повідомляє портал "Мінфін". Що вам потрібно знати, перш ніж вкладатися у первинний ринок – далі.

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Причина високого попиту – низька фінансова грамотність українців

Люди у своїй більшості не розуміються на ОВДП, фондовому ринку, металах. А нерухомість вони розуміють, і знають, що вона завжди продається, здається та приносить гроші. Якщо ж ні, то можна в ній самим пожити,

– прокоментував цьогорічну популярність квартир у новобудовах віцепрезидент АПУН.

Міфи, пов'язані з інвестиціями у нерухомість

Прибуток від нерухомості залежить від багатьох чинників / Фото Pexels

Попри це досі існує кілька міфів в які вірять інвестори, які вкладають кошти в житло. Ось основні з них:

Інвестиції в нерухомість дуже надійні

Анатолій Топал зазначає, що нерухомість – "дуже тендітна інвестиція" й прибуток від неї залежить від багатьох чинників, як економічних, так і політичних.

Наприклад, візьмемо ситуацію 2014 року, коли багато українців не дорахувалися квадратних метрів у Криму, – сказав Топал.

Високоприбутковий інструмент

На сьогодні є багато більш прибуткових інструментів. Якщо вам кажуть, що нерухомість приносить 120 – 150% річних, вам або брешуть, або ризики дуже високі.

Топал додав, що нормальна прибутковість житлової нерухомості від здачі в оренду коливається в межах 9 – 10%.

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Ситуація щодо сегментів

Ринок житлової нерухомості знаходиться на етапі зростання. Далі, за словами Анатолія Топала, очікується корекція.

Ситуація у комерційній нерухомості залежить від сегмента. Приміром офісні приміщення, попри ковідні обмеження та схлопування бізнесу, очікує на збільшення попиту. З торговою не все однозначно – бізнес уникає прав власності, схиляючися до оренди, де він менш схильний до ризиків.

Найкраща ситуація із логістичною нерухомістю – це єдиний сегмент, який не показав просідання під час кризи.

Віцепрезидент Асоціації професійних керуючих нерухомістю також наголосив, що земля – це товар, який більше не виробляють. Зараз він викликає підвищений інтерес, який може призвести до дефіциту та зростання цін.