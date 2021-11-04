На конференції "Жити на відсотки", віцепрезидент Асоціації професійних керуючих нерухомістю Анатолій Топал, розвінчав головні міфи про інвестиції у нерухомість. Про це повідомляє портал "Мінфін". Що вам потрібно знати, перш ніж вкладатися у первинний ринок – далі.

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Причина високого попиту – низька фінансова грамотність українців

Люди у своїй більшості не розуміються на ОВДП, фондовому ринку, металах. А нерухомість вони розуміють, і знають, що вона завжди продається, здається та приносить гроші. Якщо ж ні, то можна в ній самим пожити,

– прокоментував цьогорічну популярність квартир у новобудовах віцепрезидент АПУН.

Міфи, пов'язані з інвестиціями у нерухомість

Прибуток від нерухомості залежить від багатьох чинників / Фото Pexels

Попри це досі існує кілька міфів в які вірять інвестори, які вкладають кошти в житло. Ось основні з них:

Інвестиції в нерухомість дуже надійні

Анатолій Топал зазначає, що нерухомість – "дуже тендітна інвестиція" й прибуток від неї залежить від багатьох чинників, як економічних, так і політичних.

Наприклад, візьмемо ситуацію 2014 року, коли багато українців не дорахувалися квадратних метрів у Криму, – сказав Топал.

Високоприбутковий інструмент

На сьогодні є багато більш прибуткових інструментів. Якщо вам кажуть, що нерухомість приносить 120 – 150% річних, вам або брешуть, або ризики дуже високі.

Топал додав, що нормальна прибутковість житлової нерухомості від здачі в оренду коливається в межах 9 – 10%.

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Ситуація щодо сегментів

Ринок житлової нерухомості знаходиться на етапі зростання. Далі, за словами Анатолія Топала, очікується корекція.

Ситуація у комерційній нерухомості залежить від сегмента. Приміром офісні приміщення, попри ковідні обмеження та схлопування бізнесу, очікує на збільшення попиту. З торговою не все однозначно – бізнес уникає прав власності, схиляючися до оренди, де він менш схильний до ризиків.

Найкраща ситуація із логістичною нерухомістю – це єдиний сегмент, який не показав просідання під час кризи.

Віцепрезидент Асоціації професійних керуючих нерухомістю також наголосив, що земля – це товар, який більше не виробляють. Зараз він викликає підвищений інтерес, який може призвести до дефіциту та зростання цін.