Мрія інтроверта: скільки коштує єдиний будинок на мальовничому острові біля океану

На Мишачому острові в штаті Мен продають єдиний будинок. Як кажуть рієлтори, це ідеальне місце для тих, хто хоче бачити з вікон вигляд на океанському затоку, а не на сусідів.

Це затишне житло, що збудоване на кам'яних пірсах, продають на клаптику землі за 2,5 мільйона доларів. На ґуґл-картах острівець позначений як Mouse Island Rd.

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Не будинок, а справжня мрія інтроверта

Океанськими хвилями можна милуватися з кожної кімнати будинку. Очевидно, що найбільшою особливістю цієї нерухомості є саме розташування.

Теперішні власники купили нерухомість у 2015 році, коли там ще була стара дача. Вони знесли її та звели цей будинок площею 130 квадратів. Він вміщує дві спальні, ванну кімнату, сучасну кухню з обідньою зоною та вітальню. Під будинком прихована автостоянка.

Новий будинок із сучасним інтер'єром / Фото Realtor

Над інтер'єром добре попрацювали: відкритий план поверху; сучасна кухня із стельовими балками та стільницею з італійського сланцю; обідня зона, оточена двома розсувними скляними дверима, які ведуть на велику криту палубу з обігрівачем.

Це такий культовий будинок. Люди називають його "будинком на скелі",

– каже агент з лістингу.

Спальні розташовані на другому поверсі, як і ванна кімната. Основне джерело обігрівання – теплові насоси, тому там можна жити на постійній основі. Хоча агент каже, що більшість потенційних покупців розглядають його як вторинне житло, де можна час від часу відпочивати з родиною.