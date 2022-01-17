Європейське житло продовжує зростати в ціні: найдешевші та найдорожчі країни
Джерело:Євростат
Попри пандемію, з 2010 року цінник на житло у країнах ЄС підвищився на 39%. Водночас вартість оренди квартир зросла на 16%.
Такі дані опублікував Євростат. При цьому експерти зазначають, що вартість житла в Євросоюзі постійно коливається.
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Як змінювалися ціни на житло у країнах ЄС
Згідно із даними Євростату, оренда підвищувалася повільно й рівномірно з 2010 року. Натомість купівля зазнавала коливань і в останні роки демонструє стрімке подорожчання.
За третій квартал 2021 року оренда в ЄС зросла на 1,2% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, а купівля – на 9,2%. Загалом за 11 років ціни на оренду житла зросли на 16%, в той час, як придбання житла здорожчало на 39%.
Де найдорожче
Найбільше ціни на житло зросли в:
- Естонії (+141%),
- Угорщині (+118%),
- Люксембургу (+117%),
- Латвії (+106%)
- Австрії (+104%).
Найдорожча оренда житла зафіксована у:
- Естонії (+162%),
- Литві (+111%),
- Ірландії (+68%).
В яких країнах ціни пішли на спад
Ціни на житло знизилися у чотирьох країнах:
- Греції,
- Італії,
- Кіпрі,
- Іспанії.
Оренда житла здешевшала у Греції (-25%) та на Кіпрі (-3%).