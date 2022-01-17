Європейське житло продовжує зростати в ціні: найдешевші та найдорожчі країни

Попри пандемію, з 2010 року цінник на житло у країнах ЄС підвищився на 39%. Водночас вартість оренди квартир зросла на 16%.

Такі дані опублікував Євростат. При цьому експерти зазначають, що вартість житла в Євросоюзі постійно коливається.

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Як змінювалися ціни на житло у країнах ЄС

Згідно із даними Євростату, оренда підвищувалася повільно й рівномірно з 2010 року. Натомість купівля зазнавала коливань і в останні роки демонструє стрімке подорожчання.

За третій квартал 2021 року оренда в ЄС зросла на 1,2% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, а купівля – на 9,2%. Загалом за 11 років ціни на оренду житла зросли на 16%, в той час, як придбання житла здорожчало на 39%.

Як змінювалися ціни на житло з 2010 року / Фото Євростат

Де найдорожче

Найбільше ціни на житло зросли в:

Естонії (+141%),

Угорщині (+118%),

Люксембургу (+117%),

Латвії (+106%)

Австрії (+104%).

Найдорожча оренда житла зафіксована у:

Естонії (+162%),

Литві (+111%),

Ірландії (+68%).

Європейське житло продовжує зростати в ціні​ / Фото Євростат

В яких країнах ціни пішли на спад

Ціни на житло знизилися у чотирьох країнах:

Греції,

Італії,

Кіпрі,

Іспанії.

Оренда житла здешевшала у Греції (-25%) та на Кіпрі (-3%).