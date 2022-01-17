Такие данные обнародовал Евростат. При этом эксперты отмечают, что стоимость жилья в ЕС постоянно колеблется.

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Как изменялись цены на жилье в странах ЕС

Согласно данным Евростата, аренда повышалась медленно и равномерно с 2010 года. В то же время цены на покупку колебались, а в последние годы на ринке наблюдается стремительное подорожание.

За третий квартал 2021 года аренда у ЕС выросла на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а покупка – на 9,2%. В целом за 11 лет цены на аренду жилья выросли на 16%, в то время как приобретение жилья подорожало на 39%.

За скільки можна придбати та орендувати житло у країнах ЄС / Фото Євростат
Как менялись цены на жилье с 2010 года / Фото Евростат

Где дороже всего

Больше всего цены на жилье выросли в:

  • Эстонии (+141%),
  • Венгрии (+118%),
  • Люксембурге (+117%),
  • Латвии (+106%)
  • Австрии (+104%).

Самая дорогая аренда жилья зафиксирована в:

  • Эстонии (+162%),
  • Литве (+111%),
  • Ирландии (+68%).

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Европейское жилье продолжает расти в цене / Фото Евростат

В каких странах цены пошли на убыль

Цены на жилье снизились в четырех странах:

  • Греции,
  • Италии,
  • Кипре,
  • Испании.

Аренда жилья подешевела в Греции (-25%) и на Кипре (-3%).