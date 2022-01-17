Такие данные обнародовал Евростат. При этом эксперты отмечают, что стоимость жилья в ЕС постоянно колеблется.
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Как изменялись цены на жилье в странах ЕС
Согласно данным Евростата, аренда повышалась медленно и равномерно с 2010 года. В то же время цены на покупку колебались, а в последние годы на ринке наблюдается стремительное подорожание.
За третий квартал 2021 года аренда у ЕС выросла на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а покупка – на 9,2%. В целом за 11 лет цены на аренду жилья выросли на 16%, в то время как приобретение жилья подорожало на 39%.
Как менялись цены на жилье с 2010 года / Фото Евростат
Где дороже всего
Больше всего цены на жилье выросли в:
- Эстонии (+141%),
- Венгрии (+118%),
- Люксембурге (+117%),
- Латвии (+106%)
- Австрии (+104%).
Самая дорогая аренда жилья зафиксирована в:
- Эстонии (+162%),
- Литве (+111%),
- Ирландии (+68%).
Европейское жилье продолжает расти в цене / Фото Евростат
В каких странах цены пошли на убыль
Цены на жилье снизились в четырех странах:
- Греции,
- Италии,
- Кипре,
- Испании.
Аренда жилья подешевела в Греции (-25%) и на Кипре (-3%).