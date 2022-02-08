За будівництво "нахалбудів" планують ввести кримінальну відповідальність

Один із ключових законопроєктів реформи містобудування запроваджує посилену відповідальність для генпідрядника, архітектора та інженера проєкту.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

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Кримінальна відповідальність за надбудову

За надбудову ще декількох поверхів, які не були задекларовані перед початком будівельних робіт, забудовники та інші відповідні учасники ринку можуть понести кримінальну відповідальність.

В основі реформи містобудування та контролю лежать дві фундаментальні речі. Це, в певному сенсі, – лібералізація прав девелоперів. Вона дозволить стимулювати будівництво та розвиток цивілізованого бізнесу,

– підкреслив міністр Олексій Чернишов.

Він додав, що влада планує вдатися до радикальних методів боротьби із недобросовісними будівельниками.

На іншій чаші терезів – криміналізація та посилення адміністративної відповідальності за порушення. Немає іншої історичної пам’яті, якщо не буде покарання. Тож тут ми займатимемо дуже жорстку позицію.

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У вересні 2021 року було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) і створено новий орган – Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ). Тож міністр сподівається на якісні зміни.

У нас є три запобіжники або страховки – це нові люди, які розділяють цивілізовані принципи роботи, нова структура, побудована на цифровій системі, яка унеможливлює прояв корупції, а також постійна робота з антикорупційними органами,

– наголосив очільник Мінрегіону.

, 15 грудня 2021 року Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт № 5877, який передбачає посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у будівельній галузі.