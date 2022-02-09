Протягом першого року пандемії кількість іноземних туристів по всьому континенту скоротилася на 68%. Менша кількість відвідувачів мінімізує знос пам'ятників, з іншого боку – скорочує дохід від їх утримання. Й поки увага аудиторії сконцентрувалася на глобальних проблемах, влади різних країн, запустили сумнівні ремонтні роботи.

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Акрополь

Під час другого карантину у Греції (жовтень 2020 року), будівельники проклали широкі бетонні доріжки навколо храмів Акрополя. Влада каже, що таким чином вони покращили інклюзивність, проте критики рішення наполягають, що нові доріжки "суперечать міжнародно визнаним принципам" та порушують автентичний вигляд пам'ятки.

Бурю обурення спровокувало й те, що пішохідні доріжки, які тепер ведуть до Акрополя є причиною повені, яка трапилася у грудні 2020 року.

Національний театр у Тирані

Національний театр у Тирані / wikimedia

У травні 2020 року уряд Албанії зніс Національний театр у Тирані бульдозером. Вивільнену площу планують використати для комерційної забудови. Театр був модерністською цегляною будівлею, побудованою в 1939 році. Протестувальники блокували знос протягом багатьох років, однак під час карантину уряд зміг реалізувати свій намір.

Попри те, що на місці будівлі має з'явитися театр за проєктом бюро BIG, знесення призвело до масових протестів.

Проєкт нового театру / Фото BIG

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Y-Block в Осло

Також у 2020 році було знесено Y-Block в Осло – бетонну ікону мінімалізму 1960-х років. До цього з будівлі видалили фрески Пікассо. Пам'ятник входив у щорічний список об'єктів від асоціації Europa Nostra, яким загрожує зникнення.

Y-Block в Осло wikimedia

Нагадаємо, що за час пандемії почастішали випадки спроб незаконних знесень історичних будівель у Києві.