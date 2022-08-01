За скільки можна купити нерухомість у Німеччині: список найдешевших та найдорожчих міст

Станом на початок липня, кількість українських біженців у Німеччині перевищила 218 тисяч осіб. Частина із них намагається інтегруватися в тамтешнє суспільство, зокрема замислюється над купівлею житла.

Тим паче, що в питанні купівлі житлової чи комерційної нерухомості, іноземці мають рівні права з громадянами Німеччини. До того ж придбати її можна як на приватну, так і юридичну особу.

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Умови купівлі житла у Німеччині

Розрахунки між продавцем і покупцем у Німеччині проходять за безготівковим розрахунком у євро. Оплачувати можна як з німецького, так і з іншого іноземного рахунку. Також знадобиться поштова адреса в Німеччині, найчастіше для цього використовують рієлтора, який бере участь у процедурі купівлі.

Перш ніж віддавати гроші експерти рекомендують перевірити дані поземельної книги (Grundbuch), де зафіксовані усі власники та історія нерухомості. Також у Німеччині є житловий статут, протоколи зборів власників, економічний план та розрахунок комунальних послуг з якими теж рекомендують ознайомитися. Для цього покупець та нотаріус повинні володіти німецькою мовою.

Якщо всі документи у нормі – продавець та покупець зустрічаються у нотаріуса, де підписують договір. Він набирає чинності після його законного посвідчення обома сторонами.

Водночас придбання нерухомості в Німеччині не передбачає отримання посвідки на проживання, для цього мають бути інші підстави, серед яких проживання в країні від 5 років, працевлаштуванням чи ведення бізнесу.

Скільки коштує нерухомість в Німеччині

Середня вартість нерухомості в Німеччині варіюється від 2 500 – 4 000 євро за квадратний метр. Найдорожче житло коштує у Мюнхені.

Середня ціна продажу будинків у найбільших містах Німеччини у першому кварталі 2022 року коливалася приблизно від 5 413 євро за квадратний метр у Берліні (до 8 тисяч євро у нових будинках), до 10 349 євро за "квадрат" у Мюнхені.

Стати власником окремого будинку в Гамбурзі коштує 5 688 євро за квадратний метр, у Франкфурті – 6 005 євро, Штутгарті – 6 949 євро за "квадрат".

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Згідно з даними порталу ImmoScout24, найдешевше житло у Німеччині можна придбати в:

Дортмунді – 2 482 євро;

– 2 482 євро; Ессені – 2 551 євро.

– 2 551 євро. Лейпцигу – 2 699 євро.

Дещо дорожче коштує житло у:

Берліні – 4 199 євро;

– 4 199 євро; Кельні – 4 362 євро;

– 4 362 євро; Дюссельдорфі – 4 730 євро;

– 4 730 євро; Гамбурзі – 5 237 євро;

– 5 237 євро; Франкфурті – 5 382 євро;

– 5 382 євро; Штутгарті – 5 477 євро;

Найдорожча нерухомість у Мюнхені – 9 057 євро з квадратний метр.

Вартість будинків

Ціни на приватні будинки неоднорідні. Так, 3-поверховий таунхаус на 7 кімнат площею 192 квадратних метри неподалік Берлінського зоопарку коштує 1,5 мільйона євро.

В інших регіонах Німеччини схожі за умовами будинки можна придбати в середньому за 149 тисяч євро. У місті Крім, приміром, за 169 тисяч євро можна придбати 7-кімнатний дім 1870 року.

Втім, стати власником будинку у Німеччині можна і за 50 тисяч євро. Стільки коштує 3-кімнатна дача поблизу містечка Гаузенна.