За скільки можна придбати "вторинку" в різних містах України: порівняння цін

За липень – серпень 2021 року середня вартість квартир на вторинному ринку в обласних центрах країни зросла на 2,5%. Про це свідчать результати дослідження вторинного ринку нерухомості України, проведеного Асоціацією фахівців з нерухомості України спільно з Геоінформаційним порталом "Увекон".

Лідером із зростання вартості стали Тернопіль, Львів та Івано-Франківськ. Найбільше втратили у ціні квартири у Луцьку та Херсоні.

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Станом на кінець вересня, ціни на вторинному ринку стабілізувалися – середня вартість квартир в обласних центрах збільшилася лише на 0,8%.

Вінниця

Вторинний ринок нерухомості України: ціни у Вінниці / Фото Unsplash

На основі аналізу 3050 виставлених на продаж квартир, було виявлено ріст у середньому на 1,6% (із 826 до 939 доларів за квадратний метр).

Вартість 1-кімнатних квартир зросла на 2,8% (із 860 до 939 доларів за квадратний метр),

2-кімнатні збільшилися в ціні на 0,5% (із 813 до 817 доларів за квадратний метр),

ціни на 3-кімнатні квартири зросли на 1,8% (із 807 до 821 долара за квадратний метр),

вартість 4-кімнатних квартир збільшилася на 3,1% (із 754 до 777 доларів за квадратний метр).

Дніпро

Проаналізувавши 7 945 виставлених на продаж квартир, експерти зафіксували зростання на 3,7% (із 923 до 957 доларів за квадратний метр).

1-кімнатні подорожчали на 4,3% (із 951 до 992 доларів за квадратний метр),

2-кімнатні – на 4,1% (із 929 до 967 доларів за квадратний метр),

3-кімнатні – на 3,3% (із 868 до 897 доларів за квадратний метр),

4-кімнатні – на 1,7% (із 1055 до 1074 доларів за квадратний метр).

Житомир

У Житомирі ціни на вторинному ринку квартир залишилися в середньому без змін.

1-кімнатні квартири зросли у вартості на 3,5% (з 778 до 806 доларів за квадратний метр),

вартість 2-кімнатних знизилася на 0,6% (з 744 до 740 доларів за квадратний метр),

3-кімнатні подешевшали на 1,1% (із 691 до 684 доларів за квадратний метр),

4-кімнатні – знизилася на 2,8% (із 622 до 604 доларів за квадратний метр).

Запоріжжя

У Запоріжжі ціни на вторинному ринку зросли в середньому на 2,5%. Про це свідчить аналіз 3 659 виставлених на продаж квартир.

Вартість 1-кімнатних квартир збільшилася на 2,1% (із 677 до 692 доларів за квадратний метр),

2-кімнатних – на 2,5% (із 626 до 642 доларів за квадратний метр),

3-кімнатних – на 3% (із 616 до 634 доларів за квадратний метр),

4-кімнатних – на 2% (із 605 до 617 доларів за квадратний метр).

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську ціни на вторинному ринку виросли в середньому на 0,5% (із 526 до 529 доларів за квадратний метр).

1-кімнатні подорожчали на 0,9% (із 531 до 535 доларів),

2-кімнатні зросли в ціні на 0,4% (з 522 до 524 доларів за квадратний метр),

3-кімнатні – на 0,2% (з 526 до 527 доларів за квадратний метр),

вартість 4-кімнатних квартир знизилися на 2,8% (з 553 до 537 доларів за квадратний метр).

Київ

Вторинний ринок нерухомості України: ціни у Києві / Фото Unsplash

Ціни на вторинному ринку зросли у середньому на 4,7% (з 1787 до 1871 долара за квадратний метр).

1-кімнатні квартири подорожчали на 6,6% із 1637 до 1745 доларів за квадратний метр),

2-кімнатні – на 6% (з 1662 до 1762 доларів за квадратний метр),

3-кімнатні – на 2,1% (з 1766 до 1804 доларів за квадратний метр),

4-кімнатні – на 0,1% (з 2663 до 2667 доларів за квадратний метр).

Кропивницький

Вартість "вторинки" зросла на 0,7% (з 600 до 604 доларів за квадратний метр):

1-кімнатні квартири зросли в ціні на 1,4% (з 586 до 594 доларів за квадратний метр),

2-кімнатні – на 0,2% (з 618 до 619 доларів за квадратний метр),

ціни на 3-кімнатні квартири знизилися на 0,2% (з 597 до 596 доларів за квадратний метр),

4-кімнатні подорожчали на 2,9% (з 570 до 587 доларів за "квадрат").

Луцьк

Вартість квартир зросла в середньому на 2,4% (з 722 до 739 доларів за квадратний метр):

1-кімнатні квартири виросли в ціні на 2,6% (з 778 до 798 доларів за квадратний метр),

2-кімнатні – на 5,9% (з 708 до 750 доларів за квадратний метр),

3-кімнатні квартири подешевшали на 0,6% (з 699 до 695 доларів за квадратний метр),

4-кімнатні квартири подорожчали на 1,6% (з 659 до 669 доларів за квадратний метр).

Львів

Вартість "вторинки" збільшилася в середньому на 0,5% (із 1074 до 1080 доларів за квадратний метр).

1-кімнатні квартири подорожчали на 1,1% (з 1089 до 1101 долара за квадратний метр),

2-кімнатні – на 1,7% (із 1071 до 1089 доларів за квадратний метр),

ціни на 3-кімнатні квартири знизилися на 1,9% (з 1064 до 1044 доларів за квадратний метр),

4-кімнатні – залишилася майже без змін – зростання становить лише 0,1% (актуальна вартість – 1065 доларів за "квадрат").

Миколаїв

Ціни збільшилися в середньому на 1,8% (з 647 до 659 доларів за квадратний метр):

1-кімнатні квартири подорожчали на 1,3% (з 678 до 687 доларів за квадратний метр),

2-кімнатні зросли в ціні на 0,9% (з 644 до 650 доларів за квадратний метр),

3-кімнатні – на 3,3% (з 631 до 652 доларів за квадратний метр),

4-кімнатні – на 1,4% (з 635 до 643 доларів за "квадрат").

Одеса

Вторинний ринок нерухомості України: ціни в Одесі / Фото Unsplash

Ціни на вторинному ринку зросли в середньому на 1,5% (з 1002 до 1017 доларів за квадратний метр).

1-кімнатні квартири подорожчали на 2% (з 1011 до 1031 долара за квадратний метр),

2-кімнатні – на 1% (з 984 до 994 доларів за квадратний метр),

3-кімнатні – на 1,5% (з 988 до 1003 доларів за квадратний метр),

4-кімнатні – на 0,9% (з 1087 до 1097 доларів за квадратний метр).

Полтава

Вартість житла зросла в середньому на 2% (з 783 до 799 доларів за квадратний метр).

1-кімнатні квартири подорожчали на 3,8% (із 802 до 833 доларів за квадратний метр),

2-кімнатні – на 3,2% (із 796 до 821 долара за квадратний метр),

3-кімнатні – на 2,2% (із 725 до 741 долара за квадратний метр),

4-кімнатні – на 2,7% (з 837 до 859 доларів за квадратний метр).

Рівне

Ціни на вторинному ринку зросли в середньому на 1% (з 726 до 733 доларів за квадратний метр).

1-кімнатні квартири подорожчали на 1,3% (з 768 до 779 доларів за квадратний метр),

2-кімнатні – на 0,4% (з 747 до 750 доларів за квадратний метр),

3-кімнатні – на 1,3% (з 670 до 678 доларів за квадратний метр),

4-кімнатні – на 3% (з 548 до 565 доларів за квадратний метр).

Суми

Ціни збільшилися в середньому на 2,1% (з 623 до 637 доларів за квадратний метр).

1-кімнатні квартири подорожчали на 2,4% (із 660 до 676 доларів за квадратний метр),

ціни на 2-кімнатні квартири залишилися майже без змін (643 доларів за квадратний метр),

суттєво подорожчали 3-кімнатки – 5,7% (з 580 до 613 доларів за квадратний метр),

4-кімнатки зросли на 1,5% (із 526 до 534 доларів за квадратний метр).

Тернопіль

Ціни на вторинному ринку зросли в середньому на 1,4% (із 671 до 681 долара за квадратний метр).

Вартість 1-кімнатних квартир збільшилася на 2,2% (із 697 до 712 доларів за квадратний метр),

2-кімнатних – на 3,1% (із 669 до 690 доларів за квадратний метр),

3-кімнатних – на 0,3% (із 655 до 657 доларів за квадратний метр),

4-кімнатних – на 0,2% (із 618 до 619 доларів за квадратний метр).

Харків

Вторинний ринок нерухомості України: ціни у Харкові / Фото Unsplash

На основі 20043 пропозицій, експерти відзначили подорожчання в середньому на 2,2% (із 884 до 904 доларів за "квадрат")

1-кімнатні квартири подорожчали на 2,7% (із 856 до 879 доларів за квадратний метр),

2-кімнатні – на 1,7% (з 888 до 903 доларів за квадратний метр),

3-кімнатні – на 1,2% (з 913 до 924 доларів за квадратний метр),

4-кімнатні – на 3,7% (з 974 до 1010 доларів за квадратний метр).

Херсон

У Херсоні вартість житла зросла в середньому на 2,9% (із 680 до 699 доларів за "квадрат").

1-кімнатні квартири подорожчали на 0,8% (із 723 до 729 доларів за квадратний метр),

2-кімнатні – на 2% (із 703 до 717 доларів за квадратний метр),

3-кімнатні – на 5% (із 649 до 682 доларів за квадратний метр),

4-кімнатні – на 4,6% (із 590 до 617 доларів за квадратний метр).

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Хмельницький

Ціни збільшилися в середньому на 3,2% (із 618 до 638 доларів за квадратний метр):

вартість 1-кімнатних квартир зросла на 3,8% (із 661 до 686 доларів за квадратний метр),

2-кімнатних – на 3,2% (з 614 до 633 доларів за квадратний метр),

3-кімнатних – на 1,8% (із 574 до 585 доларів за квадратний метр),

4-кімнатні квартири подешевшали на 0,4% (ціна становить 513 доларів за квадратний метр).

Черкаси

Ціни на вторинному ринку зросли в середньому на 3,4% (із 686 до 709 доларів за "квадрат").

1-кімнатні квартири подорожчали на 7,6% (із 729 до 784 доларів за квадратний метр),

2-кімнатні – на 2,6% (із 686 до 704 доларів за квадратний метр),

3-кімнатні – на 1,4% (із 654 до 663 доларів за квадратний метр),

4-кімнатні – на 3,6% (із 616 до 638 доларів за квадратний метр).

Чернівці

Вартість "вторинки" збільшилася в середньому на 2,3% (із 756 до 774 доларів за квадратний метр).

1-кімнатні квартири подешевшали на 0,4% (із 795 до 792 доларів за квадратний метр),

2-кімнатні додали в ціні 4,9% (із 755 до 792 доларів за квадратний метр),

3-кімнатні подорожчали на 2,1% (із 736 до 752 доларів за квадратний метр),

4-кімнатні подешевшали на 1,3% (із 710 до 700 доларів за квадратний метр).

Чернігів

У Чернігові ціни на вторинному ринку квартир збільшилися в середньому на 3,3% (із 662 до 684 доларів за квадратний метр):

1-кімнатні квартири подорожчали на 6,1% (із 709 до 752 доларів за квадратний метр),

2-кімнатні – на 2,8% (із 670 до 689 доларів за квадратний метр),

3-кімнатні – на 4% (із 619 до 644 доларів за квадратний метр),

4-кімнатні – на 1,9% (із 556 до 566 доларів за квадратний метр).

Ужгород

Ціни на вторинному ринку зросли в середньому на 0,6% (із 762 до 767 доларів за квадратний метр).