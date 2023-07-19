Кухня наче з іншого будинку: у Лондоні продають захаращений будинок за 500 тисяч фунтів

Одноповерховий будинок з трьома спальнями продають у районі Фінчілі. Його вже встигли висміяти, адже в кожній кімнаті багато бруду та безладу, окрім кухні.

В одній спальні можна побачити одяг, розкиданий по підлозі, і відчинений комод з мотлохом, звідки видніється банка з консервами. В іншого – брудні стіни та купа сміття біля ліжка.

Зверніть увагу Сьому чергу ЖК "Велика Британія" від КН РІЕЛ введено в експлуатацію: що пропонують мешканцям

Бруд і безлад усюди, та кухня просто бездоганна

Душові кабіни у двох ванних кімнатах вкриті брудом. Одразу зрозуміло, що їх не мили протягом тривалого часу. У коридорі мотлоху теж достатньо. На тумбі стоять відра з фарбою, тож очевидно, раніше тут робили ремонт. Коли це саме відбувалося – важко зрозуміти.



Безлад у спальні / Фото Jam Press



Ремонт "на паузі" в коридорі / Фото Jam Press

Задній сад також зарослий і завалений старими меблями. Проте кухня в будинку дуже акуратна й чиста. Складається враження, ніби ви потрапили в інший будинок. Очевидно, її нещодавно оновили.



Оновлена та чиста кухня / Фото Jam Press

В оголошенні назвали такі ключові характеристики будинку: вільне право власності; зручне розташування; паркування поза вулицею; сад; гараж; багато потенціалу для реконструкції, але за умови отримання дозволу на планування.