Чим покрити стіни, аби вони ніколи не пошкодились

19 квітня 2023, 17:03
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Джерело:

Luxury concrete

Гарний і якісний ремонт можуть дуже швидко зіпсувати неправильно підібрані, чутливі до подряпин та бруду поверхні.

Підлога та стіни – над цими зонами у квартирі варто попрацювати найкраще, адже вони найчастіше видають усі недоліки. Для того, аби покриття служили вічно, варто обрати правильні матеріали.

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Чим покривати стіни

Мікроцемент – це покриття створило справжню революцію у світі дизайну. Воно суперстійке до забруднень, міцно витримує будь-які пошкодження та дозволяє легко реставрувати невеликі ділянки, якщо ті все ж вдалось зіпсувати.

Інноваційний матеріал дозволяє створити декоративне гладке, міцне та безшовне покриття. Ви наносите на стіни звичайний полімерний матеріал, тобто один з видів штукатурки. У його складі є смоли, цемент та мінеральні пігменти, зокрема кварцовий пісок дрібного помелу.


Це універсальне та стильне рішення / Фото з відкритих джерел

В результаті ми отримуємо зміцнену та стильну стіну, яка за структурою нагадує щось середнє між бетоном і пластиком. Попри схожість до цих матеріалів, мікроцемент має свої унікальні переваги, які будуть чудовим рішенням у квартирі:

  • природний матеріал приємний на дотик та безпечний для людини;
  • це екологічний продукт, який стійкий до розмноження бактерій та пліснявого грибка;
  • дозволяє створити ідеальну рівну поверхню без стиків та швів;
  • такі стіни можна сміливо протирати побутовою хімією і не боятись механічного стирання;
  • використовувати матеріал можна й на інших поверхнях: підлога, стіни, кухонні стільниці, барні стійки;
  • матеріал вологостійкий та антиковзкий, тож гарно проявить себе у ванній кімнаті чи навколо басейну;
  • аби нанести мікроцемент не потрібно знімати попереднє покриття;
  • після нанесення поверхня зміниться всього на 3 міліметри, тож це практично не вплине на рівень підлоги;
  • міцне покриття витримає навіть великі навантаження, тож його можна використовувати у приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням: громадських закладах, сходах та інших місцях з інтенсивним рухом;
  • матеріал підійде як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт;
  • мікроцемент пропонує широку палітру кольорів та дозволяє експериментувати з фактурами та малюнками.
Автор: Ірина Бенцак