Найдорожча квартира на Закарпатті: скільки коштує та де розташована

У Закарпатській області найдорожчою є трикімнатна квартира з авторським ремонтом. Вона коштує 300 тисяч доларів.

Елітне житло розташоване в Ужгороді. Продажем апартаментів займається агент з нерухомості, який вважає, що ця квартира "підійде для великої сім'ї або для подружжя, яке цінує комфорт та тишу". Помешкання розташоване в житловому фонді категорії "від 2021 року", повідомляє 24 Канал після аналізу ринку нерухомості на сайті OLX.

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Який вигляд має найдорожча квартира на Закарпатті

Квартира розташована на останньому поверсі 4-поверхового будинку. Загальна площа житла становить 110 метрів квадратних, з яких кухня займає 45 "квадратів". Планування – роздільне, а опалення – індивідуальне газове.

Сучасна квартира з авторським ремонтом за 300 тисяч доларів / Фото OLX

Дизайн виконаний в мінімалістському стилі, у нейтральних тонах (білий, сірий, чорний). Для оздоблення дизайнери використали дерево та керамограніт. У квартирі є гарні панорамні вікна та балкон, тож нові власники зможуть милуватися чудовими краєвидами на Ужгород та околиці.

У квартирі є необхідні меблі та техніка, які входять у вартість. У межах 500 метрів від житла розташовані продуктові, супермаркет, кафе й ресторани, ринок, відділення пошти, дитсадок, школа, лікарня й поліклініка. До центру міста йти 5 хвилин.