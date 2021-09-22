Закинута квартира у Нью-Йорку очолила рейтинг найпопулярнішої нерухомості
Джерело:New York Post
Закинуті апартаменти в Грінвіч-Віллідж є однією із найпривабливіших пропозицій на ринку Манхеттена. За 4 дні продажу їх переглянуло понад 40 потенційних покупців.
Ця квартира може похвалитися 5-метровим А-подібним дахом зі світловою шахтою. Стіни з балками, камін з цегли, підлога з широкими дошками та оригінальні деталі оцінені в 685 тисяч доларів.
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Велика вітальня з видом на вулицю переходить у 2 вузькі кімнати, за якими розміщена компактна кухня та невелика ванна кімната.
Квартира є частиною 15-квартирного п'ятиповерхового класичного будинку з коричневого каменю. Згідно з документами, будівлю звели в 1891 році. Апартаменти потребують капітального ремонту. Але довірять його лише фінальному покупцю, бачення якого влаштує агентів з нерухомості.
Колишні мешканці – нині покійна літня пара художників, які залишили у квартирі ряд особистих речей. Це єдина квартира в цьому районі, яка дійшла до наших днів без ремонту.