Эта квартира может похвастаться 5-метровой А-образной крышей со световой шахтой. Стены с балками, камин из кирпича, пол с широкими досками и оригинальные детали оценены в 685 тысяч долларов.

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Большая гостиная с видом на улицу переходит в 2 узкие комнаты, за которыми размещена компактная кухня и небольшая ванная комната.

От предыдущих владельцев остался экстравагантный ковер / Фото New York Post

Квартира является частью 15-квартирного пятиэтажного классического дома из коричневого камня. Согласно документам, здание возвели в 1891 году. Апартаменты требуют капитального ремонта. Но доверят его только финальному покупателю, видение которого устроит агентов по недвижимости.

Агенты по недвижимости хотят сохранить эстетику дома / Фото New York Post

Бывшие жители жили здесь с 1960-х годов / Фото New York Post

Бывшие жители – ныне покойная пожилая пара художников, которые оставили в квартире ряд личных вещей. Это единственная квартира в этом районе, которая дошла до наших дней без ремонта.

В доме до сих пор много старой мебели / Фото New York Post

В квартире сохранено старую плитку и межкомнатные двери / Фото New York Post

В квартире сохранено старую плитку и межкомнатные двери / Фото New York Post