Закинуті будинки Америки в об'єктиві Браяна Сансіверо: моторошні кадри, які неможливо забути

Фотограф Браян Сансіверо вже понад 10 років фіксує закинуті будинки в різних штатах Америки. Усі свої роботи він зібрав в книзі "Американський занепад: в забутих будинках Америки".

Браян Сансіверо їхав довгими дорогами Пенсільванії, поки його увагу не привернув старий будинок. Він зупинився поруч з яблуневим садом та піднявся до кам'яного будинку, збудованого приблизно в 1700-х роках. Фотограф пригадує, як дивився у вікно й помітив серед руїн елегантне піаніно. Він увійшов всередину, щоб зробити кілька фотографій.

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Це трапилося понад 10 років тому. Сьогодні в колекції Сансіверо більше ніж 100 покинутих житлових будинків з усієї території США.

Брайан Сансіверо перед закинутим будинком / Фото Insider

Сансіверо фіксує усе: від напівзруйнованих будинків, де за легендами живуть привиди, до будинків, залишених в первозданному вигляді, які, здається, завмерли в часі. Сам фотограф описує кожен будинок як "часову капсулу", в якій зберігся одяг, антикваріат, меблі та іграшки з різних епох.

Будинок в Пенсильванії / Фото Insider

Перший кадр фотографа / Фото Insider

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Фотограф не змінює розташування предметів, щоб повністю передати атмосферу занепаду. Кожне таке фото – скарб. Від одних світлин віє ностальгія, тоді як інші залишають моторошне враження.

"Будинок клоунів Кетскілл"

Закинутий дім клоунів / Фото Insider

Один з найвідоміших будинків, які сфотографував Сансіверо, – "Дім клоунів Кетскілл" в північній частині Нью-Йорку. Будинок був заповнений біло-червоними карнавальними смугами, цирковим балдахіном на стелі та "арлекіновими" візерунками на стінах. Раніше житло належало цирковій сім'ї. Зараз воно повністю оновлене та відремонтоване.

Будинок мисливця

Дім мисливця / Фото Insider

Улюблений об'єкт самого фотографа – будинок мисливця. Серед деталей, які вдалося зафіксувати, – килимок з тигра, старі гвинтівки та голови тварини, прикріплених до стіни.

За кожним будинком стоїть своя історія

Будинки часто обклеєні шпалерами / Фото Insider

Сансіверо сказав, що він шукає покинуті будинки, в яких є історія. Її видають залишені предмети – це може бути як ляльковий будиночок, так і портрет над каміном. Всі ці елементи розповідають про колишніх власників дому. Часто Сансіверо знаходить листи з іменами господарів, завдяки цьому йому вдається дізнатися більше про історію дому.

Фотограф фіксує деталі / Фото Insider

Фотограф фіксує деталі / Фото Insider

За його словами, занедбані будівлі зазвичай мають сумну передісторію. Один будинок, який він сфотографував, був покинутий після того, як його власників засудили за жорстоке поводження з тваринами. Ще один – був переповнений цінним антикваріатом, але у власників не було спадкоємців, яким би це все перейшло.

Деякі сфотографовані будинки зараз повністю зруйновані / Фото Insider

В деяких будинках збереглися предмети розкоші / Фото Insider

Закинута спальня ветерана / Фото Insider

Багато будинків, які сфотографував Сансіверо, зараз знесені, продані новим власникам або повністю зруйновані часом.