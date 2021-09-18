Закинуті будинки Америки в об'єктиві Браяна Сансіверо: моторошні кадри, які неможливо забути
Джерело:Insider
Фотограф Браян Сансіверо вже понад 10 років фіксує закинуті будинки в різних штатах Америки. Усі свої роботи він зібрав в книзі "Американський занепад: в забутих будинках Америки".
Браян Сансіверо їхав довгими дорогами Пенсільванії, поки його увагу не привернув старий будинок. Він зупинився поруч з яблуневим садом та піднявся до кам'яного будинку, збудованого приблизно в 1700-х роках. Фотограф пригадує, як дивився у вікно й помітив серед руїн елегантне піаніно. Він увійшов всередину, щоб зробити кілька фотографій.
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Це трапилося понад 10 років тому. Сьогодні в колекції Сансіверо більше ніж 100 покинутих житлових будинків з усієї території США.
Сансіверо фіксує усе: від напівзруйнованих будинків, де за легендами живуть привиди, до будинків, залишених в первозданному вигляді, які, здається, завмерли в часі. Сам фотограф описує кожен будинок як "часову капсулу", в якій зберігся одяг, антикваріат, меблі та іграшки з різних епох.
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Фотограф не змінює розташування предметів, щоб повністю передати атмосферу занепаду. Кожне таке фото – скарб. Від одних світлин віє ностальгія, тоді як інші залишають моторошне враження.
"Будинок клоунів Кетскілл"
Один з найвідоміших будинків, які сфотографував Сансіверо, – "Дім клоунів Кетскілл" в північній частині Нью-Йорку. Будинок був заповнений біло-червоними карнавальними смугами, цирковим балдахіном на стелі та "арлекіновими" візерунками на стінах. Раніше житло належало цирковій сім'ї. Зараз воно повністю оновлене та відремонтоване.
Будинок мисливця
Улюблений об'єкт самого фотографа – будинок мисливця. Серед деталей, які вдалося зафіксувати, – килимок з тигра, старі гвинтівки та голови тварини, прикріплених до стіни.
За кожним будинком стоїть своя історія
Сансіверо сказав, що він шукає покинуті будинки, в яких є історія. Її видають залишені предмети – це може бути як ляльковий будиночок, так і портрет над каміном. Всі ці елементи розповідають про колишніх власників дому. Часто Сансіверо знаходить листи з іменами господарів, завдяки цьому йому вдається дізнатися більше про історію дому.
За його словами, занедбані будівлі зазвичай мають сумну передісторію. Один будинок, який він сфотографував, був покинутий після того, як його власників засудили за жорстоке поводження з тваринами. Ще один – був переповнений цінним антикваріатом, але у власників не було спадкоємців, яким би це все перейшло.
Багато будинків, які сфотографував Сансіверо, зараз знесені, продані новим власникам або повністю зруйновані часом.