Брайан Сансиверо ехал долгими дорогами Пенсильвании, пока его внимание не привлек старый дом. Он остановился рядом с яблоневым садом и поднялся до каменного дома, построенного примерно в 1700-х годах. Фотограф вспоминает, как смотрел в окно и заметил среди руин элегантное пианино. Он вошел внутрь, чтобы сделать несколько фотографий.
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Это случилось более 10 лет назад. Сегодня в коллекции Сансиверо более 100 заброшенных жилых домов со всей территории США.
Брайан Сансиверо перед заброшенным домом / Фото Insider
Сансиверо фиксирует все: от полуразрушенных домов, где по легендам живут привидения, к домам, оставленных в первозданном виде, которые, кажется, замерли во времени. Сам фотограф описывает каждый дом как "временную капсулу", в которой сохранилась одежда, антиквариат, мебель и игрушки из разных эпох.
Дом в Пенсильвании / Фото Insider
Первый кадр фотографа / Фото Insider
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Фотограф не меняет расположение предметов, чтобы полностью передать атмосферу упадка. Каждое такое фото – сокровище. От одних фотографий веет ностальгия, тогда как другие оставляют жуткое впечатление.
"Дом клоунов Кэтскилл"
Заброшенный дом клоунов / Фото Insider
Один из самых известных домов, которые сфотографировал Сансиверо, – "Дом клоунов Кэтскилл" в северной части Нью-Йорке. Дом был заполнен бело-красными карнавальными полосами, цирковым балдахином на потолке и "арлекиновым" узором на стенах. Ранее жилье принадлежало цирковой семьи. Сейчас оно полностью обновлено и отремонтировано.
Дом охотника
Дом охотника / Фото Insider
Любимый объект самого фотографа – дом охотника. Среди деталей, которые удалось зафиксировать, – коврик с тигра, старые винтовки и головы животного, прикрепленные к стене.
За каждым домом стоит своя история
Дома часто оклеены обоями / Фото Insider
Сансиверо сказал, что он ищет заброшенные дома, в которых есть история. Ее выдают оставленные предметы – это может быть как кукольный домик, так и портрет над камином. Все эти элементы рассказывают о бывших владельцах дома. Часто Сансиверо находит письма с именами хозяев, благодаря этому ему удается узнать больше об истории дома.
Фотограф фиксирует детали / Фото Insider
Фотограф фиксирует детали / Фото Insider
По его словам, заброшенные здания обычно имеют печальную предысторию. Один дом, который он сфотографировал, был заброшен после того, как его владельцев осудили за жестокое обращение с животными. Еще один – был переполнен ценным антиквариатом, но у владельцев не было наследников, которым бы все это перешло.
Некоторые сфотографированные дома сейчас полностью разрушены / Фото Insider
В некоторых домах сохранились предметы роскоши / Фото Insider
Заброшенная спальня ветерана / Фото Insider
Многие дома, которые сфотографировал Сансиверо, сейчас снесены, проданы новым владельцам или полностью разрушены временем.