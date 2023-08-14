Історична резиденція: поблизу Лондона продають чудовий заміський будинок

Багатовіковий Griffin House пропонує заміське життя поблизу Лондона. Історична резиденція розташована ділянці площею пів акра в селі Іст-Шин.

Відомо, що спочатку це був каретний будинок. Навколо нього досі збереглися багатовікові дерева та сад довжиною 55 метрів – достатньо місця для спортивного корту або басейну.

Зверніть увагу Інвестиційна цінність: чому наявність паркінгу збільшує привабливість житлових комплексів

Казкове заміське життя в стародавньому будинку

Три століття тому в кам'яній будівлі розміщували коней, але згодом її перетворили в затишну двоповерхову резиденцію. Щедро пропорційні кімнати з високими стелями складають понад 370 квадратних метрів житлової площі Griffin House.

Будинок дуже світлий – сонце "заливає" його промінням крізь 11 вікон з подвійним склінням. Панорамний краєвид відкривається на спокійний сад.

Двоповерхове фоє з широкими сходами створює грандіозне перше враження при вході в будинок. Далі розташовані аж три приймальні.



Великий передпокій спокійного оливкового кольору / Фото Chesterons

У вітальні стоїть камін на дровах зі старовинного мармуру. Поруч є бібліотека або телевізійна кімната та велика додаткова кімната з ванною. Її можна використовувати як офіс, студію чи гостьову кімнату. Також на першому поверсі є оновлена кухня і пральня.



Кухня білого кольору з дерев'яними меблями / Фото Chesterons

Нагорі розташовані чотири двомісні спальні, враховуючи основний люкс з двома гардеробними та подвійними ванними кімнатами. Всього тут є п'ять спалень і шість ванних кімнат.



Вітальня з акцентною темно-червоною стіною / Фото Chesterons

Неподалік від будинку є прилегла природна паркова зона площею 2,500 акрів. Багато людей обрали село Іст-Шин заради того, щоб там гуляти. Вартість нерухомості становить близько 7,76 мільйона доларів США.