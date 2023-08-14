Понятно, что поначалу это был каретный дом. Вокруг него сохранились многовековые деревья и сад длиной 55 метров – достаточно места для спортивного корта или бассейна.

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Сказочная загородная жизнь в старинном доме

Три столетия назад в каменном здании размещали лошадей, но впоследствии ее превратили в уютную двухэтажную резиденцию. Щедро пропорциональные комнаты с высокими потолками составляют более 370 квадратных метров жилой площади Griffin House.

Дом очень светлый – солнце "заливает" его лучами через 11 окон с двойным остеклением. Панорамный вид открывается на спокойный сад.

Двухэтажное фойе с широкой лестницей создает грандиозное первое впечатление при входе в дом. Далее расположены три приемные.



Большая прихожая спокойного оливкового цвета / Фото Chesterons

В гостиной стоит камин на дровах из старинного мрамора. Рядом есть библиотека или телевизионная комната и дополнительная комната с ванной. Ее можно использовать в качестве офиса, студии или гостевой комнаты. Также на первом этаже есть обновленная кухня и прачечная.



Кухня белого цвета с деревянной мебелью / Фото Chesterons

Наверху расположены четыре двухместные спальни, включая основной люкс с двумя гардеробными и двойными ванными комнатами. Всего здесь есть пять спален и шесть ванных комнат.



Гостиная с акцентной темно-красной стеной / Фото Chesterons

Недалеко от дома находится близлежащая природная парковая зона площадью 2,500 акров. Многие избрали село Ист-Шин ради того, чтобы там гулять. Стоимость недвижимости составляет около 7,76 миллионов долларов США.