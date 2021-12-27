Замість ялинки: 5 красивих новорічних букетів

Зимовий букет легко скласти з різних гілок, іграшок та додаткового декору. Залежно від комбінації він нагадуватиме традиційне зимове дерево або ж матиме значно креативніший вигляд.

У будь-якому разі, вписати в інтер'єр невеличкі букети буде значно легше, аніж громіздку ялинку. Показуємо, із чого їх можна скласти.

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Ялинові гілки та новорічні прикраси

Ялинкові гілки прикрашені іграшками / Фото Pinterest

Популярна альтернатива ялинці – новорічний букет зібраний з хвойних гілочок. Найчастіше їх декорують ялинковими іграшками. Прикраси варто обирати якомога менші – вони не перекриють та не обтяжать гілки. Помістити подібну композицію можна у вазу, скляну банку або декоративне відро. Букет прикрасить обідній стіл чи комод у спальні.

Фарбовані в білий гілки

Фарбовані у білий гілки замість ялинки / Фото Pinterest

Білий колір робить будь-який декор зимовим та сніжним. Й це якраз те, що потрібно напередодні Нового року. Звичайні гілки листяних дерев можна красиво прикрашати білою фарбою та повісити на них іграшки у скандинавському стилі: шишками, жолуді, дерев'яні прикраси.

Букет із свічками

Букет із свічками для декору столу / Фото Pinterest

Щоб зробити букет-підсвічник достатньо встановити у центрі дерев'яної таці декоровану свічку. По колу прикрасити її ялиновими гілками та де-не-де додати новорічні прикраси.

Такий декор матиме чудовий вигляд на новорічному столі або підвіконні. Тільки не забувайте про обережність, коли запалюватимете свічку – полум'я не повинне контактувати із тацею чи іграшками.

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Падуб та евкаліпт

Новорічний букет у передпокій / Фото Pinterest

Ароматний букет можна скласти з гілок падуба, а також використати евкаліпт чи сухоцвіти. Одні прикрашають гілки світлодіодною гірляндою, інші – залишають її без декору, оскільки композиція і так матиме святковий вигляд.

Березові гілки та ялинкові іграшки

Гілки замість ялинки / Фото Pinterest

Мабуть, це найпростіший букет – вам знадобиться лише звичайна гілка та кілька ялинкових прикрас. Поставте композицію у прозору банку, вазу, відро або ж повісьте над святковим столом – екодекор для Нового року готовий.