Будинок у Бремені справді унікальний, адже він стоїть на скелі та схожий на пам’ятку архітектури. Житло площею 460 квадратних метрів продають 4,9 мільйона доларів.

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Чарівний замок на скелі

Прибережний замок збудували у 1980-х роках. Раніше він був на ринку лише раз – у 2019 році з ціною 4,6 мільйона доларів. Після перерви та невеликого стрибка в ціні він знову полює за новим власником.

Чого лише варті краєвиди, за якими можна спостерігати зі скелі. "З кожної кімнати відкривається прекрасний краєвид на озеро зі сходу на захід і від сходу до заходу сонця", – каже агентка із лістингу Крісалін Край.

Попри те, що один бік будинку повністю скляний, він залишається приватним, тому що розташований за закритою під'їзною дорогою. Територія, на якій збудували дім, має площу 2,4 гектара. Та якщо для потенційного покупця цього недостатньо, він зможе придбати додаткові сусідні ділянки.

Інтер'єр з класичними деталями / Фото Double Oak Artworks

Ця нерухомість створена для відпочинку, але вона може бути й основним місцем проживання або житлом для здавання в оренду. Останній варіант є чудовим способом пасивного заробітку.

"Я вважаю, що ідеальний покупець – це той, хто може оцінити унікальні архітектурні деталі будинку та хоче мати незвичайне житло", – каже Крісалін Край.