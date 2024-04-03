Гниє вже 45 років: чому цей величний замок із 52 кімнатами залишили занепадати

Будівництво замку Лапаліце в Польщі розпочалося 1979 року. За якийсь час робота зупинилася, і величну будівлю покинули гнити. З того часу минуло вже близько 45 років.

Цікаво, що власник Пьотр Казимерчак навіть не мав дозволу на будівництво величної фортеці. Його надали вже тоді, коли чоловік покинув замок занепадати.

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Чому будівництво замку не завершили

Замок Лапаліце почали будувати наприкінці 1970-х років. Пьотр Казимерчак, який за фахом був художником, планував використовувати його як свій будинок і студію.

Будівля в стилі ренесансу мала стати великим маєтком з кріпосними мурами та 12 вежами. Усередині планували облаштувати аж 52 кімнати, басейн і бальну залу.

Недобудований замок, який покинули занепадати / Фото The Sun

Проте одного дня гроші у Казимирчака закінчилися, на що він, очевидно, зовсім не сподівався. Окрім того, будівництво замку було незаконним, тому добудувати його і не мати змоги там жити, можливо, було б гіршим сценарієм.

І хоч місцева влада згодом видала дозвіл на будівництво, в умовах йшлося лише про 170 квадратних метрів студії, а не про 5 тисяч квадратних метрів будинку.

Недобудований і вже частково зруйнований замок вкритий графіті й розвалюється. Ним цікавляться місцеві дослідники й відвідують туристи. Ті, хто побував у величній будівлі, називають її одною з найкращих таємних і неофіційних туристичних пам'яток Польщі.