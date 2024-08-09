Будинок був у занедбаному стані, захаращений сміттям у кожній з кімнат ледь не попід стелю. Попри це, за лот змагались майже сто британців.

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"Щасливо" продали занедбаний будинок

Про цікаву історію дізналися місцеві журналісти, коли побачили дописи одного з агентств нерухомості. Компанія поділилася "щасливим" продажем будинку не в одній соцмережі.

На фото та відео можна побачити закидані сміттям кімнати, зруйновані меблі, вкриті цвіллю стіни, розбиті вікна та двері.

Кімнати в жахливому стані / Фото Pattinson

Ми були дуже зацікавлені в продажу до такої міри, що завершили аукціон раніше, ніж спочатку планувалося. Майно було продано за 100 000 фунтів стерлінгів із 98 заявками,

– розповіли рієлтори в коментарі журналістам.

Житло збудували у 1990 році. Це двоповерхова будівля з передпокоєм, вітальнею, кухнею, ванною кімнатою і двома спальнями.

Меблів там майже не збереглося. Лише на кухні видно трохи техніки: пральну машину, газову плиту, стіл і навіть телевізор.