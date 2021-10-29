Зануритися в історію: у Великій Британії продають містечко залізної доби
Джерело:Ancient-origins
В англійському графстві Девон виставили на продаж Хембері Форт Крос – історичну ділянку землі площею майже 16 га. Лот розмістила агенція Savills.
За незвичну пропозицію запрошено 100 000 фунтів стерлінгів (137 800 доларів або 3 633 870 гривень). Розповідаємо чим зумовлена настільки висока вартість ділянки.
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Як пояснюють рієлтори, ділянка має "археологічну, природоохоронну та екологічну цінність". Раніше на цій землі осіли одні з перших аграріїв, а в залізному віці – тут було кельтське поселення.
Що відомо про ділянку
Перші будівлі з'явилися на Хембері Форт Крос в епоху неоліту. Вчені припускають, що 7 000 – 11 000 років тому це місце було розвинутим культурним центром. У 1000 – 900 роках до нашої ери кельти звели в цій місцевості фортецю, приблизно в цей час тут з'являються дерев'яні споруди, а житло укріплюється земляними валами. На початку першого тисячоліття нашої ери римляни збудували тут форт.
Виставлена на аукціон ділянка займає площу 15,7 гектара та коштує 100 000 фунтів стерлінгів. Територія вкрита лісом, який є середовищем проживання для рідкісних рослин і диких тварин.