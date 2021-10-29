Зануритися в історію: у Великій Британії продають містечко залізної доби

В англійському графстві Девон виставили на продаж Хембері Форт Крос – історичну ділянку землі площею майже 16 га. Лот розмістила агенція Savills.

За незвичну пропозицію запрошено 100 000 фунтів стерлінгів (137 800 доларів або 3 633 870 гривень). Розповідаємо чим зумовлена настільки висока вартість ділянки.

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Як пояснюють рієлтори, ділянка має "археологічну, природоохоронну та екологічну цінність". Раніше на цій землі осіли одні з перших аграріїв, а в залізному віці – тут було кельтське поселення.

Що відомо про ділянку

Види з городища Хембері / Фото Ancient-origins

Перші будівлі з'явилися на Хембері Форт Крос в епоху неоліту. Вчені припускають, що 7 000 – 11 000 років тому це місце було розвинутим культурним центром. У 1000 – 900 роках до нашої ери кельти звели в цій місцевості фортецю, приблизно в цей час тут з'являються дерев'яні споруди, а житло укріплюється земляними валами. На початку першого тисячоліття нашої ери римляни збудували тут форт.

На території городища залізної доби ростуть унікальні ліси / Фото Ancient-origins

Виставлена на аукціон ділянка займає площу 15,7 гектара та коштує 100 000 фунтів стерлінгів. Територія вкрита лісом, який є середовищем проживання для рідкісних рослин і диких тварин.