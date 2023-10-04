Якщо гроші на купівлю квартири у вас є і ви справді хочете придбати житло, то це варто зробити не відкладаючи. Експертка й оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла чому.

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Чому варто купувати квартиру під час війни

Потрібно розуміти, що після закінчення війни людина не зможе придбати нерухомість за ті ж гроші, що й зараз. Адже зростання ціни за квадратний метр ніхто не скасовував.

Зараз подорожчання теж спостерігається, але менш швидкими темпами відбувається. У майбутньому з урахуванням інвестиційного попиту з боку іноземних компаній ціни на квартири будуть зростати значно швидше.

Якщо людина придбає квартиру зараз, то після війни вона навіть зможе на ньому заробити, Часто буває так, що сім'я хоче переїхати з одного комплексу в інший. Якщо вона продасть житло, яке придбала зараз вже після війни, то заробить на вищій ціні за квадратний метр.

Тобто, якщо є реальна потреба та певні фінансові можливості для цього, то краще купити квартиру зараз. В будь-якому випадку, якщо людина пізніше захочете жити в якомусь іншому комплексі, то вона зможе продати цю квартиру, заробивши на зростанні ціни квадратного метра, та купити вже житло своєї мрії,

– каже експертка.

До слова, серед українців стає поширеною тенденція купувати житло в західних областях. Вікторія Берещак розповіла, чи правильним є це рішення.