Три застарілі ідеї зберігання речей, про які слід забути у вітальні

У вітальнях ми більше зосереджені на естетиці, ніж на практичності. Тому там не може бути багато видимих місць для зберігання, адже вони захаращують кімнату.

Ось три застарілі способи зберігання, які порушують загальну атмосферу кімнати. Дизайнери кажуть, що їх треба уникати, бо настав час рухатися далі.

Зверніть увагу Клубний будинок у затишному районі: КН РІЕЛ про переваги нового проєкту у Львові

Шафи великого розміру

Останні кілька років у вітальнях часто ставлять велику шафу, щоб замаскувати в ній телевізора. Це вважається кращою ідеєю, ніж кріплення телевізора на стіні. І теоретично щось в цьому є.

Та насправді масивні шафи додають тонну візуального та фізичного тягаря. І в них можна сховати не так багато речей, як здається.

"Великі шафи, які колись призначалися для розміщення гігантських телевізорів, сьогодні застаріли та стали непрактичними для більшості віталень. Краще кріпити їх на стінах", – каже дизайнерка Кеті Кертіс.

Замість масивних шаф дизайнери радять обирати комоди.

Кошики

Теоретично кошики є чудовим варіантом для зберігання, і був час, коли у вітальнях збирали цілу їхню колекцію.

Вони гарні на вигляд, до них легко дістатися, і ви можете швидко кинути туди що завгодно. Та з часом кошики стають домашнім сміттєзвалищем у вашій вітальні.

Насправді користуватися кошиками можна, але тільки якщо вони закритого типу та мають конкретне призначення.

Скляні стелажі

Найперше, що варто зазначити, – стелажі доречні не в кожній кімнаті, для них потрібен конкретний стиль.

По-друге, вони постійно потребують прибирання від пилу, і маломісткі. Скляний консольний столик буде більш актуальним.

"Скляні стелажі можуть виглядати елегантно, на перший погляд, але вони швидко стають непрактичними пилозбірниками, які не забезпечують значущого зберігання. Часто занадто делікатні для зберігання книг, вони, як правило, витримують лише декоративні предмети. З часом може повторитися історія із захаращенням", – говорить Кеті Кертіс.