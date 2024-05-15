Назад у минуле: зазирніть у котедж, який стоїть застиглий у часі більш ніж 100 років

В Ірландії знайшли не просто будинок, а справжню капсулу часу. Це житло ніхто не оновлював понад 100 років. Орієнтуватися в часі там допомагають лише предмети.

На столі в котеджі лежать газета, у якій повідомлялося про наслідки затоплення "Титаніка". Тобто мовиться про 1912 рік.

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Атмосфера в будинку повертає у минуле

Після смерті останнього власника у 2015 році в будинок запросили місцеву фотографку, щоб вона зафіксувала старовинний інтер'єр. Світлини з фермерського котеджу дають уявлення про те, яким було сільське життя століття тому.

Мушу зізнатися, що, побачивши котедж зовні, я не була впевнена, чи варто це робити. Щойно я відчинила двері, я була приголомшена. Я зайшла в маленький, як мені здавалося, будинок, а насправді це був музей соціальної історії,

– розповіла фотографка Ребека.

Загадкова спальня зі скринею / Фото Abandoned NI

У кімнатах збереглися старі книги, журнали, папери та фотографії, які були розкидані всюди. У шухлядах лежали сотні рукописних листів, а на кухонній плиті навіть збереглися три чайники з горнятком.

На кухні зберігся навіть посуд / Фото Abandoned NI

Останнім власником будинку був чоловік на ім'я Дессі – останній з трьох братів роду. Певний час він усамітнено жив у котеджі, але зрозуміло, що зовсім не доглядав за ним. У 2013 році чоловік переїхав в інший будинок, а вже за два роки там помер.