Котедж із двома спальнями та однією ванною кімнатою продають за вражаючу суму – 2,7 мільйона доларів. Місцеві рієлтори кажуть, що ціна є такою високою не дарма – будиночок побудував учень відомого американського архітектора-новатора Френка Ллойда Райта.

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Лісова хатинка в усамітненому місці

"Цю нерухомість будували за чітко дотриманою філософією органічної архітектури – аж до матеріалів, які використовували для форм вікон і дверей. Під час будівництва конструкції не використовувалися цвяхи – лише болти", – розповів агент з лістингу.

Лісову хатину побудували ще в 1996 році, але вона досі в чудовому стані, адже її постійно оновлюють. Минулого року в кухні та ванній кімнаті зробили капітальний ремонт. До речі, будиночок продають із студією площею 75 квадратів.

Інтер'єр "Лісової фантазії" / Фото Realtor

Та головною перевагою житла є, звичайно що, його розташування. Будиночок розміщений на лісистій ділянці з неймовірними краєвидами на гору. Для фанатів активного відпочинку на природі – це взагалі казка.

"Помешкання розташоване за декілька хвилин ходьби від всесвітньо відомого місця для риболовлі нахлистом на річці Біг-Вуд. До гірськолижного курорту Sun Valley Ski Resort всього лише 20 хвилин", – розповів агент.