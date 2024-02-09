Як зробити спальню максимально затишною: дві популярні й дуже цікаві ідеї

Минули ті часи, коли в спальні було достатньо ліжка та пари тумб. Сьогоднішні тенденції спрямовані на створення продуманих комфортних просторів.

У той час як тенденції меблів для спальні постійно змінюються, але незмінною залишається мета: створити простір, який випромінює спокій і є багатофункціональним. Ось дві цікаві ідеї, які варто спробувати в інтерʼєрі спальні.

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Вбудований приліжковий куточок



Синя спальня з куточком для ліжка / Studio Duggan

Чарівність вбудованих ліжок, також відомих як альков або ліжок-ящиків підкорила серця дизайнерів інтер’єру у 2024 році. Вони не лише максимізують простір, а й створюють "затишну гавань", де можна усамітнитися. Це ідеальне рішення в маленьких спальнях.

Окрім того, цей трюк можна застосувати до спальні з двома ліжками, які треба максимально відокремити одне від одного. Наприклад, коли у кімнаті сплять двоє людей.

Затишне сидіння у вікні



Вбудоване місце для читання у вікні та вінтажним ліжком / Фото Plaster & Patina

Незалежно від того, чи це м'яка канапа, чи сидіння під вікном, чи тахта біля ніжок ліжка – усі ці деталі сприяють розслабленню.

"Ми спостерігаємо тенденцію віддавати перевагу комфорту в спальні, але при цьому залишати її розкішною. Ми помічаємо, що клієнти більш відкриті до вбудованих куточків", – зазначає американська дизайнерка Александра Азат.

М'який куточок біля вікна – це наче завершальний штрих у спальні. Немає нічого кращого, ніж відпочивати на лежанці, спостерігаючи за всім, що відбувається зовні.