Ринок нерухомості в Києві: на скільки затримується здавання житла під час війни

Певні об'єкти нерухомості в Києві заявили про відновлення будівництва у 2022 році. Однак до робіт на майданчиках повернулась лише половина.

Поки що ринок нерухомості застиг і чекає, як розгортатимуться події на фронті. Про ситуацію в Києві розповіла експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Ситуація на ринку нерухомості в Києві

Вікторія Берещак вважає, що весна багато що визначить для ринку нерухомості в цілому. Ситуація також залежатиме від внутрішньої міграції після деокупації та повернення українців, які виїхали за кордон.

"На первинці зараз майже нульовий попит і поодинокі угоди. Для розуміння, хорошими продажами для київських гравців зараз – хоча б 2 – 5 квартир на місяць проти 90 – 120 у мирний час", – розповідає експертка.

З понад 90% забудовників, які повідомляли про відновлення будівництва у 2022 році, розпочали роботу лише 50%. Нормальними темпами наразі буде 5 – 10% готовності на місяць-півтора.

Таким показником заледве може потішити 30% ЖК від загальної сукупності. А темпи затримок обіцяних здач в експлуатацію вже становлять від 1 до 1,5 років. І, на жаль, у багатьох компаній вони посунуться ще більше,

– зазначає Берещак.

Ціна за квадратні метри зростає за будь-яких умов. Це відбувається через інфляцію, збільшення собівартості будівництва.