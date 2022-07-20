У місті пошкоджено або повністю знищено понад 2,5 тисячі будівель. Про це свідчить підрахунок аналітиків RebuildUA, які аналізують стан інфраструктури за допомогою дронів.

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Руйнування житлового фонду

До повномасштабного вторгнення росії в Україну в Бучі загалом нараховувалося 20 254 споруди. З них 2 514 зазнали руйнувань різного ступеня. Повністю, за даними RebuildUA, окупанти знищили 185 об'єктів. Сильних пошкоджень зазнали 120 будівель.

Найбільше постраждали житлові та присадибні будівлі – 2 246. У цій категорії збитки оцінюються у 2,4 мільярда гривень. Найактивніше ворог нищив приватні та багатоквартирні приватні будинки (861 та 122 відповідно), а також таунхауси (149).



Типізація зруйнованих об'єктів у Бучі / Інфографіка RebuildUA

Крім того, окупанти зруйнували 202 гаражі та 35 теплиць. Загалом у зазначеній категорії постраждала площа в понад мільйон квадратні метри.

Руйнування житлового фонду / Інфографіка RebuildUA

Руйнування соціальної інфраструктури та промислових об'єктів

Якщо брати соціальну інфраструктуру, то в цій категорії армія росії завдала руйнувань 129 об’єктам. Тут загальні збитки оцінюються в понад 2 мільярди гривень. Найбільше загарбники пошкодили будівель, де розташовувалися комерційні сервіси, магазини та заклади харчування.

Також окупанти зруйнували 26 закладів освіти, 1 спортивний заклад та 5 культурних і релігійних об’єктів.



Рівні руйнації у Бучі / Інфографіка RebuildUA

У промисловості аналітики нарахували 127 понищених об’єктів. Збитки оцінили у 290 мільйона гривень. До переліку постраждалих об’єктів увійшли:

промислові будівлі – 39 об'єктів,

господарські споруди – 24 об'єкти,

склади – 5 об'єктів.

Додаткових збитків на майже 488 мільйонів гривень місто зазнало через пошкодження або повне руйнування енергетичної інфраструктури та житлово-комунальної сфери.

Нагадаємо, раніше в рамках проєкту RebuildUA підрахували кількість зруйнованих об'єктів у Ірпені. Згідно з отриманими даними, внаслідок вторгнення російських військ було знищено 10 596 будинків.