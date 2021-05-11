А тих, у кого немає рослин, зупиняє лише одне – догляд за ними. Які квіти не доставляють багато клопоту й підійдуть навіть новачкам – розповіла дизайнерка інтер'єру Ксенія Коваль.

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Тенденція до озеленення дому триває вже кілька років, а з карантинами та локдаунами набула особливої актуальності. Коли повсюдно рекомендують сидіти вдома, не висовуватися на вулицю, автоматично виникає бажання перенести "вулицю в будинок". У цьому сенсі "зелені домашні вихованці" у будинку – кращі друзі,

– зазначила Коваль.

За її словами, багато хто все ж з побоюванням ставляться до вазонів, адже за ними потрібен догляд. Однак є рослини, виростити які під силу навіть новачкові.

Які рослини не доставляють особливого клопоту

1. Заміокулькас

Це стильна листяна рослина, яка любить тінь та не терпить переливів. Поливати її можна раз на тиждень-два, а взимку – раз на місяць.

Заміокулькас відомий багатьом як доларове дерево / Фото pinterest

2. Хлорофітум

Квітка нагадує великий кущ трави з білими облямівками на листках. Хлорофітуму не страшна ні посуха, ні переливи. Крім того, він росте як на спеці в тіні, так і на протязі й навіть у маленькому горщику. За словами дизайнерки інтер'єру, ця рослину занапастити складніше, ніж ростити.

Хлорофітум підійде всім "ледачим" власникам / Фото pinterest

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3. Спатифілум

Витривала й красива рослина, квіти якої схожі на маленькі кали. Спатифілум не любить прямих сонячних променів і протягів. Поливати його можна 1-2 рази на тиждень. При правильному догляді рослина цвіте круглий рік.

Квіти спатифілума нагадують маленькі кали / trizio

4. Монстера

Цю рослину з великим красивим листям знають всі – вона користується популярністю серед квітникарів і часто використовується в інтер'єрах квартир та будинків. Найчастіше її можна зустріти у великих підлогових горщиках. Монстера любить тінь, вологе повітря й полив 1-2 рази на тиждень (влітку), і раз на 1-1,5 тижні (взимку).

Монстера – одна з найвідоміших кімнатних рослин / Фото pinterest

5. Хавортія

Належить до сукулентів, а значить часті поливи – це не її історія. Вона чудово виглядає в композиціях і буде красивим ненав'язливим декором на робочому столі. Прямого сонця не любить, як і переливів. Влітку поливайте двічі на тиждень, навесні й восени – раз на тиждень, взимку – достатньо одного разу на 2 тижні,

– резюмувала Ксенія Коваль.

Хавортія – сукулент, який прикрасить інтер'єр​ / Фото pinterest