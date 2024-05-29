На ринку з'явився незвичайний "зелений будинок": ви не вгадаєте, з чого він збудований

У містечку Дейлсфорд, що в Австралії, продають особливий будинок, який назвали зеленим. Річ у тім, що житло майже повністю обплетене виноградною лозою.

Будинок справді гарний і просторий, а ще унікальний, але його вартість дуже висока – 4,9 мільйона доларів. Таку ціну власники пояснюють низкою переваг, зокрема екологічністю житла та чудовими краєвидами, що відкриваються з цього місця.

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"Зелений будинок" звели з екологічних матеріалів

Це не звичайне житло, а будинок місцевого архітектора з назвою "Ферма Wombat Hill". Його збудували з матеріалів, які на 100% підлягають переробленню. Коли покупці чують перелік, то вони часто не вірять, що з цього можна було звести таке житло.

Простора вітальня з панорамними вікнами / Фото Belle Property

Будівлю звели із солом'яних тюків, соснових дощок, переробленої цегли та сталі місцевого виробництва.

Ви можете розібрати будинок і використати всі матеріали повторно, якщо забажаєте,

– каже менеджерка з нерухомості Аннет Лірі.

Будинок розташований на 3 гектарах землі біля звивистої під'їзної дороги. Звідти видно гори Франклін, Тарренгауер та Маск. На території є фруктовий сад зі 100 деревами, бджолина ферма та брукована тераса.

Світла спальня з акцентною цегляною стіною / Belle Property

У будинку є три кімнати, кухня, їдальня та вітальня. Окрім головного житла, є окрема садиба Silver Building, яку збудували попередні власники. Там облаштовано студію з повноцінною кухнею, дві окремі спальні та ванні кімнати.