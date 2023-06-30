Ідеї зелено-білої кухні: 5 способів використати це свіже поєднання кольорів
Джерело:Homes & Gardens
Зелено-біла кухня заряджає енергією, вона світла та простора. Поєднання цих двох кольорів в одному просторі доречне як для сучасних, так і для традиційних кухонних ідей.
Від шавлієво-зеленого та блискучого білого до яблучно-зеленого та брудно-білого — варіантів може бути безліч. Усе залежить від того, що вам більше подобається.
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Ось 5 прикладів дизайнерських кухонь, де поєднали різні відтінки зеленого та білого. Сподіваємось, вони надихнуть вас на створення нових ідей.