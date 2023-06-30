Ідеї зелено-білої кухні: 5 способів використати це свіже поєднання кольорів

Зелено-біла кухня заряджає енергією, вона світла та простора. Поєднання цих двох кольорів в одному просторі доречне як для сучасних, так і для традиційних кухонних ідей.

Від шавлієво-зеленого та блискучого білого до яблучно-зеленого та брудно-білого — варіантів може бути безліч. Усе залежить від того, що вам більше подобається.

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Ось 5 прикладів дизайнерських кухонь, де поєднали різні відтінки зеленого та білого. Сподіваємось, вони надихнуть вас на створення нових ідей.

Cтворіть яскраву, візерункову схему

Оливковий кухонний острів та візерункова стеля на білій кухні / Фото Mendelson Group

Поєднайте два відтінки зеленого з білим

Стіна та тумба різних відтінків / Фото Paint & Paper Library

Зробіть акценту зелену стіну на чорно-білій кухні

Стильний акцент на класичній кухні / Фото Paint & Paper Library

Поєднайте яскравий зелений з таким же білим

Яскраві відтінки обох кольорів / Фото Annie Sloan

Пофарбуйте стіни в білий, а тумби придбайте зелені

Найлегший дизайн / Фото The Main Company