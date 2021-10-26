Жінка самостійно трансформувала стару ванну кімнату: результат приголомшив мережу

Замість того щоб витрачати кошти на команду майстрів, жителька Великої Британії Клер, вирішила сама зайнятися косметичним ремонтом своєї ванної кімнати. Розповідаємо про те, що з цього вийшло.

Клер самостійно переробила свою ванну, витративши на усі необхідні матеріали лише 50 фунтів стерлінгів (1 826 гривень). Попри те, що жінка працює на повній ставці в лікарні, ремонт тривав 3 дні.

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Бюджетно та швидко

34-річна лікарка Клер Брайсон, вирішила самостійно трансформувати застарілу ванну кімнату, щоб покращити її стан та в перспективі підвищити вартість дому. Проте обмежений бюджет змусив жінку виконати усі роботи самостійно.

Придбавши усі необхідні інструменти, звичайну та аерозольну фарбу, жінка витратила лише 50 фунтів стерлінгів. Головна ідея косметичного ремонту полягала в оновленні кольору стін та фасаду ванної.

Клер вдалося завершити трансформацію санвузла лише з 3 дні. При цьому вона ходила на позмінну роботу та доглядала за своїми дітьми. Загалом, розповідає жінка, вона не працювала над ванною понад 2 години з раз.

Після публікації відео в мережі тікток, Клер отримала безліч позитивних відгуків щодо своїх навичок.

Я переїхала з дому у 16 років до власної квартири та почала намагатися виправити її стан. Тоді я обклеювала стіни шпалерами та фарбувала кухонні шафи, – розповіла Клер.

Як відбувалася трансформація

Фото "до" та "після" / Фото Mirror

Для того щоб покращити вигляд ванної кімнати, жінка використала білу затирку між швами плитки, додала акцентну стіну трендового зеленого кольору та пофарбувала чорною фарбою усі дерев'яні елементи. Аби оновити кришку унітазу, фасад ванни та ніжку умивальника, вона використала аерозольний балончик.

Клер сподівається надихнути інших жінок взяти інструменти та спробувати себе в ремонті.

Багато з того, що я роблю – це спроба спонукати людей випробувати свої сили. Я самотня жінка, і думаю, що багато жінок не почуваються впевнено, щоб робити щось своїми руками, – додала Клер.

Трансформація ванної кімнати – Відео з каналу Blondy Builder

Зараз Клер приступила до ремонту іншого приміщення та обіцяє невдовзі поділитися результатом.