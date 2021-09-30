Жінка, яка не могла дозволити собі нову ванну кімнату, повністю переробила її за 80 доларів

Користувачка тіктоку повністю модернізувала свій будинок 1970-х років. Зокрема їй вдалося переробити ванну кімнату лише за 80 доларів.

Зараз жителька Великої Британії розповідає про хід ремонту в соціальних мережах та ділиться порадами, які допоможуть бюджетно переобладнати будинок.

Читайте також Особливості елітного житла: що таке пентхаус та де купити у Києві

Жінка розповіла, що для економного ремонту ванни вам знадобиться лише 3 речі:

самоклеючий підлоговий гнучкий ламінат, щоб перекрити стару підлогу,

цементна затирка швів, яка допоможе оновити вигляд плитки на стінах,

фарба для самої ванни.

Тіктокерка впевнена, що кожен здатний змінити атмосферу невеликих приміщень, якщо підходити до ремонту з винахідливістю.

Кахельна плитка з часом тьмяніє, а на швах між квадратами з'являється бруд, який неможливо вивести. Розуміючи, що лише прибиранням тут не допомогти, блогерка пройшлася чорною затиркою між білою плиткою. Цей простий крок освіжив стіни. Далі вона приступила до очищення та фарбування ванни. Внутрішня частина залишилася білою. Це запобігатиме утворенню білих розводів, що полегшить догляд. Зовнішню частину блогерка пофарбувала в чорний.

Насамкінець вона приступила до оновлення підлоги. Стара плитка потріскала, а на її заміну пішло б багато грошей. Компромісом став гнучкий ламінат, який не лише дешевий, але й простий в укладанні.

Took a day and a half, Fraser better like it ##bathroommakeover ##homerenovation

Після завершення глобальних проєктів тіктокерка додала кілька вазонів, підставку для зубної щітки і дозатор для мила.