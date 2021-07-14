До кінця року відтік населення може досягти 100 тисяч осіб. Причиною є проблеми з житлом.

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З чим пов'язаний відтік жителів

У Сеулі дуже високі ціни на житло. Це змусило людей перебиратися в інші міста.

Велика кількість людей залишила Сеул, щоб оселитися в столичному районі, включаючи провінції Кьонгі та Інчхон, звідки можна легко дістатися до столиці. Головна причина такої міграції – житлове питання,

– відзначили професор Школи державної політики та управління Корейського інституту розвитку Чхве Сеул-гі та глава лабораторії дослідження даних компанії нерухомості Zigbang Хам Ен Чжин.

За їхніми словами, уряд повинен розв'язати проблему з житлом для людей із середнім і низьким рівнем доходів.

До кінця року з Сеула можуть виїхати близько 100 тисяч жителів / Фото Pixabay

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Скільки коштує житло в Сеулі

У червні 2021 року невелику квартиру в Сеулі можна було купити за 960,4 тисячі доларів (26,1 мільйона гривень). Примітно, що ще у грудні 2020 року ця квартира коштувала на 87,4 тисячі доларів (2,4 мільйона гривень) дешевше.

Водночас відтік жителів з Сеула спровокував підвищення цін на квартири в районах біля столиці. Це знизило шанси людей придбати житло за нижчою ціною. Наприклад, житловий будинок у провінції Кьонгі подорожчав на 25,18%. Його ціна становить 462,8 тисячі доларів (12,6 мільйона гривень).

Невелика квартира в Сеулі обійдеться в майже мільйон доларів / Фото Pixabay