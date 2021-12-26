Жити, наче у казці: 5 сучасних палаців на продаж

Для всіх тих, хто мріяв пожити у величному палаці, ринок нерухомості США пропонує безліч "королівських" пропозицій. Від химерних фасадів до надмірної розкоші – у цій добірці ви знайдете усе.

І що найголовніше – ці будинки з усіма атрибутами палацу й справді виставлені на продаж. Зібрали найцікавіші варіанти, які пропонує ринок.

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Палац у Сан-Хуан-Капістрано, Каліфорнія

Ціна: 9 200 000 доларів

Палац у Сан-Хуан-Капістрано, Каліфорнія / Фото Realtor

"Замок бажань" площею 1475 "квадратів" розташований на узбережжі та містить так багато дорогоцінних речей, що за його безпеку відповідають 3 пари воріт, система безпеки та навіть статуї лицарів у обладунках, які зустрічають гостей біля підніжжя сходів.

Побудований у 1987 році, палац розрахований на справжніх принців та принцес. Тут розміщено 9 спалень та 12 ванних кімнат. Також майбутнім мешканцям пропонують винний льох, ліфт, величезну ігрову кімнату, офіс, басейн з водоспадом, а також 2 приватні ставки.

Палац у Саутлейці

Ціна: 5 000 000 доларів

Палац у Саутлейці / Фото Realtor

Готичний особняк з кам'яним фасадом та арками був зведений у 2009 році. Величі йому надають високі стелі, декоративні мармурові, кам'яні та дерев'яні поверхні, а також 8 камінів.

Мешканці зможуть обрати для себе одну із 8 спалень та 12 ванних кімнат. Королівські обіди можна приготувати на величезній кухні із вмонтованою побутовою технікою. Після прийому їжі є змога спуститися у вишуканий винний льох.

Крім цього палац містить просторий домашній кінотеатр, гардеробна на 120 "квадратів", тренажерний зал, басейн і гараж.

Палац у Лас-Вегасі

Ціна: 4 500 000 доларів

Палац у Лас-Вегасі / Фото Realtor

Ця пам'ятка була зведена у 2001 році. У комплексі площею 1 гектар розміщений центральний палац площею 881 квадратний метр. Всередині є 6 спалень, 9 ванних кімнат, гардероб, кабінет, бібліотека, тренажерний зал, сауна. Також на території є окремий будинок для гостей.

Відвідувачі палацу можуть провести час біля басейну та спа з водоспадами.

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Палац у Кліфтоні

Ціна: 6 500 000 доларів

Палац у Кліфтоні​ / Фото Realtor

У цьому королівському будинку можуть розміститися до 50 гостей на ніч. При цьому велика зала вміщує до 1000 осіб.

Сучасний палац розташований на пагорбі з видом на озеро Уітні. В ньому вмістилося 10 спалень, більшість з яких мають власні ванні кімнати. Будинок став популярним місцем для проведення весіль, сімейних урочистостей та корпоративних заходів.

Палац у Вудстоці

Ціна: 35 мільйонів доларів

Палац у Вудстоці / Фото Realtor

Цей палац у стилі Діснея, названий на честь Кріса Марка – мультимільйонера, за задумом якого й звели настільки помпезну будівлю, було зведено у 2008 році. Хороми площею 1744 квадратних метрів з 9-ма спальнями розташована на території озера Поттер. Тут є рів та підйомний міст, а раніше, згідно з лістингом, на території функціонував контактний зоопарк.

Зараз за 35 мільйонів новий власник отримає сад з екзотичними рослинами, галерею, обладнану студію звукозапису і кімнату для дизайну та пошиття одягу.