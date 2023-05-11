З'явилась несподівана можливість жити у старій школі: скільки це коштує

Замість того, аби зносити старі будівлі чи віддавати на руйнування природі, власники обирають їх продавати, а покупці беруться відновлювати таку нерухомість.

Цікаво, що йдеться не лише про старі будинки, але й школи, церкви чи навіть ферми. На ринку нерухомості з'явилась нова цікава пропозиція.

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Як виглядає стара початкова школа

Тут колись навчалось не одне покоління дітей, а сьогодні пропонують у приміщенні створити стильний житловий простір. Старенька вікторіанська сільська школа вже доступна у продажу і отримала чималу увагу від охочих її придбати.

Затишна будівля отримала шанс на нове життя завдяки уряду штату. Понад десять років тому вона востаннє зачинила свої двері для учнів. Загальна ділянка, яку пропонують покупцям, складає 7,76 гектара. Ця територія дає чимало простору для фантазії та можливих нових споруджень. Орієнтовна вартість становить від 750 000 до 795 000 доларів.



У вартість входить велика площа / Фото Realestate

Споруджена будівля ще у 1912 році. Вона відслужила свої 102 роки і зможе стати домівкою для наступних поколінь. Тут було 2 класні кімнати, кабінет директора, господарські будівлі, а також колишня художня кімната та сарай.



Одна з кімнат будинку / Фото Realestate

Є два ключові моменти: один полягає в тому, що це повністю зоноване містечко, площа якого не перевищує 20 акрів, і територія має вихід на річку Вуді Ялоак. Інший аспект – це така гарна історична будівля, хто б не купив її для можливості забудови землі, також має можливість мати гарний історичний будинок,

– каже агент з нерухомості.

Будівля попри свій вік залишається міцню та надійною. Тут є хороша конструкція та покриття, яке не пропускає вологу, що й дозволило зберегти споруду у чудовому стані. Досвід сусідніх містечок каже, що використати велику територію можна у власних цілях, а ділянка з природними та затишними ландшафтними творіннями – це завжди привабливе рішення.