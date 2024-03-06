Жінка не платить за житло, бо збудувала собі дім на задньому дворі: як вона ще й заробляє

Чотири роки тому Прешес Прайс з Атланти зрозуміла, що в неї більше немає доходів. Тому вона вирішила побудувати розкішний невеличкий будинок у своєму саду та мешкати там, не витрачаючи гроші на оренду чи іпотеку.

Спочатку американка планувала здавати в оренду вільні кімнати у своєму великому будинку з трьома спальнями, щоб отримати додатковий дохід. Та настала пандемія, і це стало поганою ідеєю. Тоді вона вирішила побудувати на задньому дворі меншу будівлю, і це дало їй змогу здавати в оренду весь основний будинок.

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Американка живе в маленькому будинку на задньому дворі

"Я дивилася з вікна кухні на своє величезне заднє подвір'я, і тут мене осяяло: я могла б використовувати цей простір для будівництва крихітного будинку, щоб жити в ньому, а основний повністю здавати в оренду", – розповіла Прешес.

Як тільки вона отримала всі необхідні документи з дозволами на будівництво, у жовтні 2020 року почалися роботи. Американка купила сарай і найняла підрядну бригаду закласти бетонний фундамент. Коли ремонт завершився, результат вразив.

Усередині крихітного будинку з ніжно-блакитними стінами вміщається матрац великого розміру на горищі і канапа, яка може слугувати диваном, а також повноцінна ванна кімната, кухня і куточок для сніданку. І хоча житло справді вийшло розкішним, враховуючи його розміри, заїхати туди було не так легко. Наприклад, гардероб і колекцію взуття жінці довелося значно скоротити.

Маленький будиночок Прешес / Фото CNBC Make It

"Мені довелося скоротити свій гардероб і колекцію взуття. Але замість того щоб позбуватися одягу, який я хочу зберегти, я зберігаю деякі речі у подруги. Раз на кілька тижнів ми обмінюємося гардеробом", – поділилася американка.

На будівництво та облаштування нового житла Прешес витратила приблизно 35 тисяч доларів. Тепер вона може отримувати з оренди основного будинку майже 32 тисячі доларів доходу.

Орендувати будинок Прешес коштує від 89 до 129 доларів за ніч або 1 300 доларів за місяць.