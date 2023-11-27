Чи можливо зараз продати житло у прифронтових регіонах: що кажуть експерти

Чимало українців хочуть продати свої квартири та будинки у близьких до фронту містах та селах і переїхати у безпечніші регіони. Експерти розповіли, чи можливо це зараз.

Чим ближче до лінії фронту, тим нерухомість дешевша. Це пов'язано з ризиками через постійні обстріли з боку ворога. Наскільки реально продати будинок чи квартиру неподалік від лінії фронту? Експерти кажуть, що цілком.

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Продати житло в прифронтових регіонах реально

У Харківській області ринок нерухомості "живий", каже власник місцевої оцінної компанії "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов.

"Угоди є, хоча, зрозуміло, їх набагато менше, ніж до війни. Охочих продати значно більше, ніж потенційних покупців. Тож, чи вдасться укласти угоду, багато в чому залежить від готовності власника торгуватися й поступатися у ціні", – каже Рябов.

Відомий експерт з нерухомості Юрій Піта зазначив, що є угоди також у Запоріжжі та Миколаєві.

У Запоріжжі вони взагалі укладаються досить активно, враховуючи статус регіону. Точна статистика зараз закрита. Можливо, її розголосить за підсумками року Мін'юст. Але те, що ми бачимо, дозволяє стверджувати, що ринки нерухомості у прифронтових областях точно не зупинилися,

– розповів Юрій Піта.

Рієлтор Михайло Артюхов додав, що ринок у прифронтових регіонах значно пожвавився після того, як нотаріусам дозволили оформлювати спадщину без територіальної прив'язки. Наприклад, у Києві можна оформити спадщину на будинок десь у селі під Херсоном чи Запоріжжям. Багато людей без роздумів продають свою нерухомість, бо хочуть отримати за неї хоч якісь гроші.

"Продають житло приблизно по 400 − 500 доларів за квадрат. І навіть з'являється ринок "документів", коли продають право власності на зруйноване житло. Такса – 50 − 150 доларів за квадратний метр. На такі пропозиції теж є охочі. Зазвичай, це інвестори, що в майбутньому хочуть отримати "під документи" компенсацію від держави", – сказав Артюхов.

Тобто, продати житло біля фронту можна. І це частково покриє витрати на нове дорожче житло в безпечніших регіонах.