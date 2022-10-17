Оренда за 1 гривню на рік: вимушені переселенці у Сумах отримали ключі від нового житла

У Сумах та Сумській області 12 багатодітних сімей-переселенців, чиє житло було зруйноване внаслідок повномасштабної війни в Україні, стали власниками нових помешкань.

Переселенці у Сумах отримали житло від "Держмолодьжитло"

Повідомляється, що "Держмолодьжитло" придбало 10 квартир у Сумах та 2 – у Ромнах. Оренда для постраждалих сімей коштуватиме 1 гривню на рік.

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Як розповів керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький, житло умебльоване та обладнане необхідною побутовою технікою. Необхідні речі для облаштування помешкань, за його словами, надав "Червоний хрест".

Щиро бажаю, аби Сумщина стала не тільки надійним прихистком, а й рідною домівкою для родин переселенців,

– зазначив керівник СОВА.

Що відомо про компенсації містянам, які самостійно відновлюють своє житло

Для найбільш постраждалих від російського бомбардування мешканців Сум з резервного фонду виділили додатково 3,6 мільйона гривень. Загалом на ці потреби з бюджету громади вже спрямували 13,6 мільйона гривень.

Також члени виконкому Сумської міськради прийняли програму відшкодування за самостійно відновлене житло на території Сумської тергромади.

"Це цільова одноразова грошова виплата з бюджету Сумської МТГ особам, які самостійно відновили пошкоджені конструктивні елементи житлових приміщень, що розташовані на території громади. Її розмір визначатимуть у межах усередненої вартості в Сумській області на основні будівельні матеріали, вироби, конструкції та витрати, пов’язані з відновленням, або за іншим порядком чи критеріями, визначеними відповідною комісією", – повідомив міський голова міста Суми Олександр Лисенко.

Він додав, що перший транш у розмірі 3 мільйонів гривень вже виділений. Далі, на основі опрацьованих заявок мешканців громади, будуть розподілятися додаткові кошти.

Аби отримати таке відшкодування, претендент має звернутися у Департамент соцзахисту, який є головним розпорядником бюджетних коштів по виплаті допомоги.