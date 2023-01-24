Грецьке місто покриватиме оренду квартир зареєстрованим безхатченкам: деталі

Муніципалітет грецького міста Салоніки запускає програму допомоги бездомним. Нова соціальна схема повинна простимулювати соціалізацію та працевлаштування малозабезпечених верств населення.

Програму "Житло і робота" анонсували у муніципалітеті минулого тижня. Як її планують реалізовувати, розповідаємо далі.

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Щороку Салоніки платитимуть менше

Згідно з офіційною заявою, влада повністю покриватиме орендну плату та комунальні послуги упродовж двох років. Однак програма поширюватиметься лише на бездомних, які вже зареєстровані у соціальних службах. Саме останні будуть відповідати за реінтеграцію учасників. Кандидатам регулярно надаватиметься оцінка, яка допоможе визначити, хто із них зможе забезпечити відповідні умови для незалежного життя.

На третій рік місто оплачуватиме лише 75% вартості проживання, а на четвертий – учасники зможуть отримувати стандартну соціальну допомогу. Однією з умов на цьому етапі стане працевлаштування.

Наразі на участь у програмі погодилися 32 власники квартири. Зараз муніципалітет шукає ще 9 приміщень, які здадуть місту в оренду. Така схема буде вигідною для власників, які гарантовано отримуватимуть плату за житло протягом кількох років.