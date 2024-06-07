Через недоступність житла: у Хорватії молоді сім'ї добудовують поверхи до батьківських будинків

Купити житло в Хорватії молодим сім'ям дуже важко. Ціни на житло високі не лише в містах, а й у передмістях. Молодь змушена добудовувати поверхи до будинків батьків, бо іншого варіанту вони не бачать.

Середня вартість будівництва в Хорватії становить близько 400 євро за квадратний метр. Тобто надбудувати поверх площею 300 – 350 квадратів коштуватиме 130 тисяч євро. А це набагато дешевше, ніж купувати готовий будинок.

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Молоді сім'ї добудовують поверхи в батьківських будинках

Сім років тому румун одружився з хорваткою та переїхав до Мокошиці біля Дубровника. І хоч це передмістя, ціни на житло там уже були дуже високі.

Батько хорватки свого часу збудував двоповерхове житло із двома спальнями. Коли заручився його старший син, чоловік надбудував ще два поверхи. Коли одружилася дочка, з'явився ще один поверх, де й поселилася молода сім'я.

Це не просто рішення, а тенденція, що поширена по всій Хорватії. Якщо в будинку плоский, то це означає, що його планують добудовувати. Зрештою, це роблять не лише для молодих сімей, а й щоб заробляти на оренді.

Хорватські будинки / Фото Unsplash

Зазвичай на новий поверх ведуть окремі сходи знадвору або зсередини. Тобто квартира має окремий вхід, що забезпечує приватність. Іноді над поверхом, який надбудували для дітей, починають будувати житло онуки.

Через зростання цін дуже багато хорватів не поспішають покидати батьківський дім навіть після 30 років. Відомо, що старше покоління хорватів купувало земельні ділянки ще до війни за незалежність і певний час після того, тобто в 1990-х роках. Тоді й будівництво, і самі будинки були дешеві.