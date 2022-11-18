Українці побили рекорд з купівлі нерухомості в Іспанії: яке житло обирали найчастіше

За даними УВКБ ООН, майже 8 мільйонів громадян України виїхали з країни після нападу Росії у лютому 2022 року. Частина із них почала шукати житло за кордоном, зокрема Іспанії.

В Іспанії попит на купівлю житла українцями різко зріс за останні місяці. Наразі у країні фіксують рекордну кількість угод, починаючи з 2007 року.

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Скільки помешкань придбали українці в Іспанії у 2022 році

За даними нотаріусів, лише за перше півріччя 2022 року громадяни України придбали в Іспанії 1 237 будинків, що на 73% більше, ніж у першому півріччі 2021 року. Це майже на 60% більше угод, ніж в середньому реєстрували за останні 15 років. Крім того, це рекорд в серії спостережень із 2007 року.



Купівля житла в Іспанії українцями: кількість угод з 2007 року / Скриншот 24 канал

Згідно зі статистикою за третій квартал 2022 року, у рейтингу іноземних покупців житла в Іспанії українці посіли 12-те місце після громадян Великої Британії, Німеччини, Франції, Румунії, Бельгії, Нідерландів, Марокко, Італії, Польщі, Швеції та Китаю.

Яке житло шукають українці

Нотаріуси оцінили середню вартість квадратного метра, придбаного українцями, у 1 612 євро, що значно нижче за середній показник для іноземців (2 062 євро за квадратний метр). Тому в основному це об'єкти середньої та низької цінової категорії. При цьому нотаріуси зазначають, що українці опинилися у четвірці покупців найдешевшої нерухомості разом з еквадорцями, (1 198 євро за "квадрат"), румунами (1 097 євро), марокканцями (964 євро).

Еміліано Бермудес, генеральний заступник директора мережі агентств нерухомості Donpiso, стверджує, що більшість потенційних покупців житла з України – це сім'ї з дітьми, подекуди – самотні жінки з дітьми, які отримують державну допомогу. Через середньо-низьку купівельну спроможність вони шукають квартири без особливих вимог і уважно придивляються до ціни.

Окремі агенції нерухомості, наприклад Uniko International Real Estate, заявляє, що з початку літа також спостерігається підйом попиту на елітну нерухомість. При чому як на купівлю, так і оренду житла.

Часто повторюється профіль сімей, які шукають будинки з терасами або будинки з садами, особливо у верхній частині Барселони або у зеленіших та упорядкованих районах. Середня ціна оренди, яку ми закриваємо, становить 3 200 євро на місяць, а продажів – від 500 000 євро,

– розповідають в Uniko International Real Estate.

Партнер-засновник цього агентства – виходець з України. Спілкуючися з журналістами, він зазначив, що Іспанія є найбільш популярним напрямом для українців, тому ті, хто має можливість купити нерухомість, залишаються тут, аби будувати нове життя.

Де українці шукають житло

Три провінції, які викликають найбільший інтерес українців – це:

Аліканте,

Валенсія,

Барселона.

На них припадає майже 60% від загальної кількості пошукових запитів цього року. На другому місці за популярністю – Малага, Астурія, Мадрид, Таррагона, Жирона, Санта-Крус-де-Тенеріфе та Мурсія. За ними йдуть Кастельйон, Балеарські острови та Альмерія, в яких, станом на 2022 рік було зареєстровано понад 110 запитів.

З іншого боку, в центрі півострова (за винятком Мадрида) та у західних регіонах були зафіксовані найнижчі показники.