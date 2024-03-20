У 2022 році у власності швейцарців було 1,4 мільйона об'єктів житлової нерухомості. Це лише 36% від всього населення.

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Лише третина населення має власні домівки

З цієї третини трохи більше, ніж половина – особняки, в яких мешкають 730 тисяч сімей.

У Швейцарії дуже популярна оренда. Винаймають житло близько 2,4 мільйона сімей, які за місяць платять у середньому понад 1,5 тисячі швейцарських франків (1 622 франки за 4-кімнатну квартиру).

Найдорожчі квартири здають у кондомініумах, які збудували менш як два роки тому. Орендна плата за нову 4-кімнатну квартиру складає 2 138 франків на місяць.

Де оренда найдорожча

У 2023 році в багатоквартирних будинках по всій Швейцарії в оренду здавали 45% приватних квартир. Серед них 43% – невеликі одно- та двокімнатні квартири.

Найдорожче винаймати житло у великих містах, особливо в Цюриху. Там за 4-кімнатну квартиру щомісяця платять 1997 франків.

Цікаво, що в кантоні Женева квартири заселені здебільшого власниками. Тут здають в оренду близько чверті усіх квартир.