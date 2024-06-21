Будинок за кордоном, квартира в Києві: де живуть футболісти збірної України

Зміна клубу та матчі за кордоном змушують гравців збірної досить часто переїжджати. Через те більшість футболістів не мають потреби у постійному житлі. Та дехто з гравців все ж має власну нерухомість в Україні.

Більшість українських футболістів неохоче розповідають про своє особисте життя, тож місце, де вони відновлюються після матчу для фанів залишається загадкою. Нерухомість 24 зібрав інформацію про те, де живуть гравці збірної, які не надто приховують свою оселю, або ж навіть показують її самі.

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Ілля Забарний

Центральний захисник Ілля Забарний своє житло вирішив не приховувати. Зараз футболіст живе в англійському місті Борнмут разом із дружиною. Місяць тому в гостях у гравця збірної побував ведучий ютюб-каналу "Трендець", якому він розповів, що має власний будинок і авто.



Ілля Забарний у своєму будинку / Скриншот із відео

На першому поверсі будинку є гостьові спальні та ванна кімната, а також ігрова кімната і тренажерний зал. На другому поверсі облаштовані дві спальні з панорамними вікнами та ванна кімната, а на третьому – простора кухня-вітальня. Інтер'єр виконаний у нейтральних тонах, а дизайнерським акцентом можна вважати дуже стильну текстуровану стіну, облицьовану деревом.

Анатолій Трубін

Голкіпер збірної Анатолій Трубін разом із нареченою орендує стильний будинок футболіста Романа Яремчука. У гостях у Трубіних, які живуть у столиці Португалії, побувала дружина тренера збірної Анна Реброва.

Кохана футболіста Марина прийняла Анну у великій вітальні відкритого планування. На відео видно, що в приміщенні також є кухня та обідня зона. Дизайн інтер'єру зроблений зі смаком, де переважають білий, бежевий та сірий тони.



Анна Реброва та Марина Трубіна / Скриншот із відео

Георгій Судаков

Півзахисник збірної Георгій Судаков вирішив не прив'язуватися до певного місця проживання, адже часто переїжджає. Він живе в готелях, де, зізнається, у нього більше речей, ніж удома. В одному з відео Судаков показав свою кімнату з ліжком, робочим столом і гардеробом.



Судаков найчастіше живе в готелі / Скриншот із відео

Олександр Зінченко

Нападник української збірної Олександр Зінченко вважає за краще не розповідати про особисте життя, а відтак і не показувати своє житло. У мережі є фото лише однієї його кімнати. Це новий спортзал, який Зінченко облаштував у себе вдома. На стінах зображено трибуни стадіону Емірейтс, де команда Арсенал влаштовує домашні матчі, та сам Зінченко. Стіни розписувала художниця, яка й показала результат. Фото в домашньому спортзалі згодом опублікував і футболіст.



Домашній спортзал Олександра Зінченка / Фото з інстаграму футболіста

Андрій Ярмоленко

Капітан збірної Андрій Ярмоленко про свою квартиру розповідав ще кілька років тому: "100 квадратних метрів – нам з дружиною більш ніж достатньо. Ремонт, до речі, робив батько. Він сам робить ремонти і був за головного".

Сергій Ребров

Коли мовиться про збірну, доречно буде згадати і її тренера – Сергія Реброва. Вони з дружиною є власниками заміського будинку під Києвом, фото якого Анна публікувала минулого року на інстаграм-сторінці. За даними ЗМІ, це розкішна садиба з червоної цегли, що розташована в селі Козин. У дворі зіркова пара облаштувала басейн та футбольне мініполе.



Заміський будинок Ребрових / Скриншот з інстаграм-історій Анни Ребрової

Також, за даними журналістів, сім'ї Реброва належать апартаменти в центрі столиці, в елітному районі під назвою Царське село. Як повідомляє онлайн-платформа нерухомості DIM.RIA, це чотирикімнатна квартира вартістю понад 10 мільйонів гривень.